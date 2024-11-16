2024台灣文學獎金典獎頒獎典禮16日舉行，文化部部長李遠分享他作為金典獎評審的經歷與感悟，坦言當時看到年輕創作者的優秀作品後，自覺「不用再寫了」。

今年的金典獎吸引了293部作品角逐，年度大獎由平路的《夢魂之地》奪得，作品以靈視與還魂之筆觸，結合社會事件與時代扞格，刻畫人性的脆弱與深刻，獲得評審一致高度肯定。此外，包括隱匿的《幸運的罪》、唐捐的《噢，柯南》及李金蓮的《暗路》等七部金典獎作品，分別以獨到的敘事手法及深刻的時代關照脫穎而出，體現台灣文學的多元面貌。

李遠在致詞中以「沒有盟主，刺客橫行的江湖」來形容文壇新聲崛起的現象，他曾在一次評審過程中，看到沒有被選上的書架上的書，「心裡有點涼掉了，因為被淘汰的都是我那個年代超級巨星，我就知道我們的時代已經過去了，我不要再寫作了！」因此當年他的評審報告，就強調文壇再也沒有盟主，而是刺客橫行的江湖。

除了希望把得獎作品都賣出去，他也希望找電影公司、電視公司、舞台劇等跨領域的平台，讓小說不只是小說而已，而是能被其他領域看到。「就好像我在80年代，從事電影工作的時候，回頭找比如黃春明，白先勇、王振和作品，把我所景仰的所有作家作品改編成電影」希望更多人看到文學作品，讓它可以世世代代傳下去。

蓓蕾獎則表彰了初試啼聲的創作者，包括許恩恩的《變成的人》、黃璽Temu Suyan的《骨鯁集》及梁廷毓的《噤聲之界》。其中，梁廷毓更同時榮獲金典獎與蓓蕾獎，展現新世代創作者的亮眼實力。