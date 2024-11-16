「翰墨無邊國際書法名家邀請展」，集結來自中國、日本、韓國、台灣，以及馬來西亞、新加坡、印尼、越南、阿根廷9地的書法名家，共展出59組件書法作品，於17日正式開展，展覽期間至2025年2月24日止。桃園市長張善政說，書法字中畫中有字、字中有畫，市府將努力將桃園打造成國際書法之都。

展覽以翰墨無邊為主題，寓意書法藝術無窮無盡的發展可能性，透過文字藝術的獨特表現形式，歷經千年演變，與書寫者的情感心象緊密結合，不僅匯聚了各國書法的傳統精髓，更呈現了現代書法創作的多樣風貌。

「翰墨無邊國際書法名家邀請展」，集結來自中國、日本、韓國、台灣，以及馬來西亞、新加坡、印尼、越南、阿根廷9地的書法名家，共展出59組件書法作品，於17日正式開展，展覽期間至2025年2月24日止。（廖姮玥攝）

「翰墨無邊國際書法名家邀請展」，集結來自中國、日本、韓國、台灣，以及馬來西亞、新加坡、印尼、越南、阿根廷9地的書法名家，共展出59組件書法作品，於17日正式開展，展覽期間至2025年2月24日止。（廖姮玥攝）

「翰墨無邊國際書法名家邀請展」，集結來自中國、日本、韓國、台灣，以及馬來西亞、新加坡、印尼、越南、阿根廷9地的書法名家，共展出59組件書法作品，於17日正式開展，展覽期間至2025年2月24日止。（廖姮玥攝）

張善政表示，桃園是國際的城市，書法及文藝發展皆首屈一指，這次展覽邀請來自世界各地書法名家，是十分難得的藝文盛會，未來市府也會持續努力將桃園打造成為書法國際之都。這次書法名家邀請展，搭配市府桃園展演中心的兩岸漢字藝術節，可說是相得益彰，特別感謝策展人張炳煌大力協助，讓邀請展得意大放光芒，也歡迎市民朋友前來體驗書法帶來的美好。

文化局表示，翰墨無邊國際書法名家邀請展，由橫山書法藝術館與國際蘭亭筆會共同主辦，邀請9地的書法名家，跨國界完整展出59組件書法作品，展現出世界各地書法不同的文化色彩。策展人以翰墨無邊為主題，梳理及探討國際間書法發展及現況，展出作品不僅是書法家代表之作，更將各地書法情況完整地展現，從傳統、創意表現乃至現代書法藝術，可說是難得的一場國際書法匯聚盛宴。