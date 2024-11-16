柯大堡日前首次舉辦個人演唱會「甲辰年最大科」，翻玩廟會請來9尊神明和樂迷一起聽歌，吸引逾600位粉絲齊聚，藝人好友賴銘偉、蔡家蓁，以及《寶島神很大》主持群王俊傑、曾甜、阿白、謝章穎 、法比等人到場力挺；中場與亦兄亦友的賴銘偉合唱〈萬年香火〉時，柯大堡忍不住落淚，感謝對方在自己低潮時力挺陪伴。

柯大堡入行13年，曾是「紅花樂團」吉他手，之後組「台客電力公司」發行過3張專輯，一首〈隨行〉跟隨全台媽祖走遍大街小巷感動無數人，此次開唱，特別邀請《隨行》專輯製作人黃少雍擔綱音樂總監，完整呈現現代宮廟流行音樂。

柯大堡淚謝賴銘偉支持。（三川娛樂提供）

中場，柯大堡提起認識賴銘偉是自己在服憲兵役時期，有一次國防部宣教，好友八三么小橘和賴銘偉到場看到柯大堡在台下，小橘叫大堡上台彈琴而認識，友情一路到現在，賴銘偉台上打趣說：「大堡我學弟，請大家支持一個用心、愛家、怕女兒，又堅持執著在音樂上的金鐘主持人柯大堡。」全場報以熱烈掌聲。

柯大堡感動說：「人生路上朋友來來去去，有些人你會知道你跟他就像親兄弟。」讓他最感動的是，「我雖然也經歷過一些故事，但賴銘偉比我更慘，不論是2016年賴銘偉宮廟遭祝融之災，還是生死交關的事，但是你看到的他，2秒鐘就可以帶給大家歡樂，這是我做不到的」。

柯大堡日前首次舉辦個人演唱會。（三川娛樂提供）

唱到〈一欉思念〉時，柯大堡再度哽咽，表示：「這首歌是《隨行》這張專輯重要的一首歌，也勾起我的回憶。」分享自己20多歲時行徑荒唐，身上沒錢在家裡翻箱倒櫃，找到一個紅包袋裡面有100元，當時很開心也就花掉了，後來才知道那是外婆的手尾錢，他以這首歌提醒自己「不要再過以前年輕荒誕揮霍的生活」，最終送上〈隨行〉等歌，演唱會在溫馨氛圍中圓滿落幕。