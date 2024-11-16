台南市鹽水區月之美術館從2021年起與禹禹工作室、南方創客基地合力推動「兔娃娃布料再生培訓計畫」，利用回收布料縫紉兔娃娃，化腐朽為神奇，成為獨特周邊紀念品，販售的收益會回饋地方，計畫執行至今總計賣出200多隻，然因受訓人數與工作坊場次增加，庫存布料不足，近日廣徵二手衣及布料，希望民眾多多支持。

月津港燈節每年吸引近百萬人造訪鹽水，為鹽水年度重要節慶，位於當地鬧區的月之美術館，透過常態性展演及季節性活動策畫，擴大延續燈節效益，吸引人潮，每逢燈節舉辦前夕，舉辦各式DIY工作坊，讓社區居民一同參與體驗，與藝術家交流。

月之美術館執行「兔娃娃布料再生培訓計畫」已有4年，頗受歡迎，每年約有20至30位民眾參加。（月之美術館提供／張毓翎台南傳真）

月之美術館的兔娃娃迄今賣出200多隻。（月之美術館提供／張毓翎台南傳真）

其中製作兔娃娃的工作坊，每年約有20至30位居民參與製作，月之美術館邀請南方創客基地的老師設計課程，讓學員運用回收的衣物、布料製作兔娃娃，每隻都是純手工縫紉，獨一無二，透過實體店及網路銷售，迄今已賣出200多隻。

主辦方表示，舉辦兔娃娃工作坊的目的，以二手布料回收再製造與培訓相關製作人才為出發點，除了讓藝文創造的過程產業化，也給二手布料新生的可能，減少資源浪費，期待每隻兔娃娃都能成為陪伴大家的好夥伴。

兔娃娃工作坊計畫執行4年下來，生產兔娃娃的布料面臨短缺，禹禹工作室近日在網路上廣徵民眾二手衣物或布料；主辦方說，因課程為手縫，而非機器車縫，因此希望能收到較無彈性的衣物或布料，如有民眾願意捐贈，可聯繫月之美術館或禹禹工作室，替廢棄舊衣找到新出路。