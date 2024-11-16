雖著東北季增強，北部今天（16日）開出出現雨勢。氣象署下午17點15分發布大雨特報，台北市、新北市、基隆市3縣市恐有局部大雨發生，影響時間一路持續到明天（17日）。

氣象署發布大雨特報。（翻攝自氣象署）

氣象署發出大雨特報，因東北季風增強及水氣偏多，今晚至明日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署表示，今天（16日）天兔颱風已於今日11時減弱為熱帶性低氣壓，中心在台灣西南方近海，向東轉北北東移動，對高雄、屏東、台東及恆春半島的影響程度降低；但今日台東及南部地區，仍有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫降雨發生，晚上基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區雨勢逐漸增大，有局部大雨發生的機率。

明日白天開始東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨廣泛，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北及花蓮地區有局部短暫陣雨，花蓮地區亦有局部大雨發生的機率，其他地方也會有零星的降雨。