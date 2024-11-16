國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，引發153名律師連署於今（16）日下午舉行「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」。前大法官黃虹霞也現身短講，強調大法官心中只有憲法，沒有顏色。

黃虹霞表示，自己就在想應該要站出來，雖然真的不喜歡出現在公開的遊行，比較喜歡一個坐在法庭內作為一個對外無語，透過判決解釋說明立場的人。今天走出來，看到了這麼多人捍衛憲法法庭。

黃虹霞說，作為憲法法庭曾經的一員，請容許我跟大家鞠躬，謝謝你們！八年的經驗告訴她，也讓她知道，憲法法庭有多麽重要。在此要說明的是，她不是「綠友友」，從來都不參加政黨。

她表示，有部分憲法學者竟然說，大法官被誰遴選就應該支持某個政黨，「我心正在淌血！」難道忘記憲法第80條是怎麼說的呀！要超出黨派之外，獨立審判不是嗎？為什麼只能容許跟自己同樣顏色的人來作為大法官？只能同意這樣的人？「這是我萬萬不能接受的！」

她指出，自己擔任大法官任期八年，所觀察到的現象，自己經歷很多階段，第一年時，全部15位大法官都是馬英九總統提名的。接下來的三年，有8位大法官是馬總統提名，7位是蔡英文總統提名。最後的階段，4位是馬總統提名，11位是蔡總統提名。

「因為我沒有任何顏色，所以我可以戴有色眼鏡來看事情。」她說，在各位認為某某大法官應該要支持誰這件事情不會落實，也不可能落實！「因為憲法規定我們的，我們有良知耶！知道自己要超出黨派之外。」

她強調，實際運作，沒有一個人在黃虹霞任內，任何一個案件，對黃虹霞說妳應該怎麼投票！這是事實。」在大法官的討論過程中非常激烈，仔細觀察會發現不同意見的人同常絕大多數藍綠都有，這表示大法官心中只有憲法跟公平正義，沒有顏色。