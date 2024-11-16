鬧歡騰的新北耶誕城15日點燈開城，聖誕節腳步逼近，餐飲業者開始推出呼應節慶氛圍的美食，期望帶動人潮與錢潮。緊鄰新北耶誕城的「50樓Café自助餐廳」推出「海陸盛典」主題美食，最大亮點為周間菜色升級，周末免費吃波士頓龍蝦。同樣鄰近新北耶誕城的新板希爾頓酒店，則是攜手丹麥家居品牌GREENGATE，打造聖誕限定下午茶饗宴，完成打卡條件送限量精品聖誕襪。

【新北最高自助餐廳 周末招待吃龍蝦】

「50樓Café自助餐廳」因應新北歡樂耶誕城，「海陸盛典」即日起登場，周五晚餐、周末及特殊假日加碼波士頓龍蝦耶誕大餐。(Mega50餐飲及宴會提供)

「海陸盛典」平日菜色全面升級，可吃到酥皮烤鮭魚、金湯酸菜魚、新加坡辣椒螃蟹、鐵板鮮蝦佐海膽蛋黃醬等中西美饌。(Mega50餐飲及宴會提供)

「50樓Café」周五晚餐及假日全天加碼耶誕大餐，每人獨享烤龍蝦半隻，另有慢烤羊肉、羅望子炸鮮蝦、港式清燉牛腩等無限供應。(Mega50餐飲及宴會提供)

「50樓Café」季節限定甜點草莓乳霜奶酪、一口蘋果酥、聖誕草莓提拉米蘇、栗子蒙布朗蛋糕、焦糖巧克力塔同步登場。(Mega50餐飲及宴會提供)

新北最高「50樓Café自助餐廳」與耶誕城主場僅一街之隔，是許多人觀賞璀璨燈海的最佳制高點，即日起至2025年1月1日，餐廳推出「海陸盛典」，周間午餐菜色全面升級，周五晚餐、周末及特殊假日更加碼波士頓龍蝦耶誕大餐。平日午餐999元加1成即可啖美食賞美景，歡慶佳節，指定信用卡還可享82折好康。

迎接歡樂聖誕，「海陸盛典」周一至周四全天及周五午餐菜色全面升級，中西並陳，像是歐美國家節慶餐點中經常出現的「酥皮烤鮭魚」，柔嫩鮭魚菲力裹上千層酥皮烤製，外層金黃酥香，口感豐富，絕對是餐檯上的一大亮點；以絲滑海膽醬與清甜蝦肉帶出新鮮海味的「鐵板鮮蝦佐海膽蛋黃醬」、甜辣交織的「新加坡辣炒螃蟹」、鹹香不膩的「脆皮豬五花」、酸香微辣的「金湯酸菜魚」，都是因應聖誕節推出的節慶美食。平日午餐999元、晚餐1099元，皆須加1成服務費。

除了平日菜色升級，周五晚餐、周六日全天以及聖誕節等特殊假日，業者更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻，佐搭以番茄、橄欖熬煮的葡式特色醬料；另有炙烤到外酥內嫩的「慢烤羊肉」、充滿泰式風情的「羅望子炸鮮蝦」、暖胃滋補的「港式清燉牛腩」、自然鮮香的「番茄羅勒海扇貝」等，也都是推薦必嘗料理。周五晚餐、周六日全天以及特殊假日餐費每人1499元加1成。

吃到飽不能錯過的還有季節限定的繽紛美點，「海陸盛典」新增綿密可口的「栗子蒙布朗蛋糕」、香濃甜美的「焦糖巧克力塔」，還有果香、焦糖與肉桂香交織的「一口蘋果酥」，還有聖誕草莓提拉米蘇、奶蓋綠茶凍、巧克力煎餅、法式布丁、千層鬆餅等多樣化甜點輪番供應。

【聖誕聯名下午茶饗宴 打卡送精美聖誕襪】

新板希爾頓與北歐丹麥家居品牌GREENGATE聯手打造「希願鎏金」聖誕限定下午茶饗宴，可品嘗到多款精緻甜、鹹點。(新板希爾頓酒店提供)

享用「希願鎏金」聖誕限定下午茶，完成打卡任務即贈限量的GREENGATE品牌精品聖誕襪。(GREENGATE提供)

同樣鄰近新北歡樂耶誕城的新板希爾頓酒店，大廳酒吧「逸廊」攜手丹麥家居品牌GREENGATE，推出期間限定的「希願鎏金」聖誕限定下午茶饗宴，可品嘗到「肉桂玫瑰花蘋果塔」、「萊姆起司蛋糕」、「果乾巧克力圓舞曲」、「莓果拿破崙酥」與「覆盆莓馬卡龍」5款精緻甜點，另有「蒔蘿燻鮭魚小塔」、「焦糖洋蔥起司可頌」及「蔓越莓雞肉三明治」3款鹹點，附贈2款特調飲品，搭配GREENGATE聖誕系列精美餐瓷，打造獨具北歐風情的午後愜意「食」光。

「希願鎏金」聖誕限定下午茶，每套1280元加1成起，民眾至「逸廊」享用聖誕聯名下午茶，完成打卡條件還可獲得限量的GREENGATE品牌精品聖誕襪及優惠券。