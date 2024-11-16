女星金友莊和「青蛙王子」高凌風結婚17年，育有1子2女，2011年兩人因金錢觀不同以離婚收場，高凌風則在2014年因血癌離世。而現年55歲的金友莊不僅復出螢光幕前，6年前還傳出與機師男友交往，對現在的生活相當滿足，然而她日前卻上節目感嘆過去為了家庭放棄一切，直到孩子長大了才覺得自由。

金友莊日前登上《小姐不熙娣》暢聊親子話題，提到與高凌風的婚姻，她表示很感謝對方，也感謝3個孩子的出生，但她坦言過去為了照顧家庭，放棄了自己的一切，包含一直想從事的打高爾夫及國標舞。她透露一開始練習打高爾夫時，就懷上第一胎，原本想說生完後可以圓夢，結果高凌風就告訴她「在家顧小孩好了」，後來想去跳國標舞，也被對方說「國標要跟人家接觸，最好不要」，所以一直都沒有機會執行。

金友莊嘆太早走入家庭。（圖／YouTube 小姐不熙娣）

而誕下第一胎後，隔沒幾年又迎來第二胎、第三胎，「我等於這段時間就一直在家庭裡面，完全沒有做過自己的事情」，但當時又不會覺得痛苦，因為沒有時間可以感到痛苦，且高凌風會灌輸她家中人少的觀念，希望人多一點可以讓家裡熱鬧一點，「我就很認分在家裡面帶小孩」。

至於現在3個孩子都長大了，金友莊表示非常開心，以前帶孩子到遊樂園都是擔任保姆角色，但現在帶孩子到遊樂園，孩子們就可以自己去玩想玩的，她與男友也可以在一旁做自己想做的事，沒想到此話一出立刻被主持人小S問道：「所以妳現在要炫耀的是談到新戀情嗎？」金友莊則趕緊解釋，其實是想感嘆「太年輕走入家庭」，且結婚後沒有去度蜜月、享受兩人世界，直到現在55歲還能找到一個伴，兩個人可以到處遊歷，到哪她都覺得很新鮮。

事實上，金友莊1994年經友人介紹與高凌風相識相戀，1995年結婚後育有1子2女，過去她曾與陳維齡、洪百榕、Vicky、林秀琴等人組成「大嫂團」紅極一時，但兩人2012年結束17年婚姻，高凌風2014年病逝，現在的她則持續照顧3個孩子，身邊也有了新對象可以一起生活。

金友莊與高凌風結婚17年育有3個孩子。（圖／中時資料照）