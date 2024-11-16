由韓國國際文化交流振興院承辦的2024 CAST展覽16日在桃園阜山聚落隆重開幕，現場邀請到韓國人氣歌手兼演員振永出席活動，他在下週即將與李沐開拍台灣青春電影，片中飾演跆拳道教練，九成台詞都必須使用中文，他在現場也秀了幾句中文「沒關係、很難」，並說目前還在持續學習當中。

這次接演台灣電影，故事背景發生在1977年的台灣，振永表示，本來就很喜歡台灣的電影、戲劇，覺得男主角都不太會去特別裝扮，有種青澀感，「這種自然感是我的優勢 ，我覺得自己應該是可以做到」。而他也分享，讀本都是用發音標示，但聲調不一樣，意思就不一樣，這是中文比較難的地方。

振永出席活動，驚喜慶生。（圖／CAST提供）

提到與女主角李沐的交流，兩人除了互相當對方的語言小老師外，他說：「李沐有請吃飯，我知道那頓好像很貴。」而本身音樂創作作品豐富，他也說：「有思考過，如果情況可以，想讓自己的音樂作品出現在電影裡。」同時也盼透過這次電影作品能讓更多台灣人認識。

他與台灣相當有緣分，除了這次拍攝電影，先前也與TWICE成員多賢合作韓版的《那些年》，他透露，當時有問柯震東拍攝上的問題，也給他看了自己拍攝的影片，而被問到兩人的角色有什麼樣的不同？他則希望交由觀眾來判斷，接著被現場記者稱讚，最大的不同就是比柯震東帥，讓他害羞地直呼：「我不知道該怎麼回答！」

此行來台灣，他已經先在15日去了葛瑪蘭威士忌酒廠，他稱：「我製作了屬於我自己的威士忌，有簽名在上面」，另外這次也吃到滷肉飯，而觀光客都會去吃的鼎泰豐，他則笑回：「排隊太長，還沒挑戰。」

至於接下來在台灣的計畫，他透露，目前就是在台灣拍戲，還沒有確定下次來的計畫，但等拍完就會有比較確定的行程，18日過生日的他，也希望今年能更常來台灣與粉絲見面。

2024 CAST展覽不僅展示了韓流文化的創意力量，也為韓國與台灣的合作搭建了新的橋樑。主辦方表示，未來將持續推動更多跨國文化與產業合作，讓韓流文化在全球市場中持續發光發熱。