歐盟執行機構首次動用預算資金，批准提供3億歐元（約合新台幣103億元）用於5個成員國聯合國防採購專案。歐盟執委會宣布，將為每個專案提供6000萬歐元（約合新台幣20.6億元），涉及的項目包括西北風（Mistral）短程防空系統、IRIS-T SLM中程防空系統、裝甲車輛及彈藥，這也是《透過共同採購法增強歐洲國防工業法案》（EDIRPA）首次實施。

歐盟首次聯合採購機制是為回應俄羅斯入侵烏克蘭，並減少對美國安全依賴所採取的新措施之一。歐盟今年首次推出國防工業戰略，並設立了國防專員角色。歐盟執委會副主席維斯特格（Margrethe Vestager）表示，這是歐盟首次動用預算來支持成員國共同採購國防產品，旨在提高國防預算的效益、加強歐洲武裝力量間的互操作性，並提升歐洲國防工業的實力。

《透過共同採購法增強歐洲國防工業法案》（EDIRPA）

根據歐盟目標，到2030年成員國需共同採購至少40%的國防設備，並至少將一半的採購預算用於歐洲製產品。這個舉措能夠帶來的好處，包括規模經濟、成員國間武裝力量的協同運作、及更大規模的合約，有助於強化歐洲國防工業並使其生產能力更符合歐洲需求。

獲批的資金將支持包括法國、西班牙、匈牙利及羅馬尼亞在內的9個國家共同購買歐洲飛彈公司（MBDA）的西北風短程防空系統。德國及保加利亞等6個國家則將獲得資金支持，以聯合採購德國迪爾公司（Diehl）公司的IRIS-T SLM中程防空系統。此外，還將資助芬蘭、拉脫維亞、瑞典和德國共同採購基於Patria六輪車的裝甲運兵車系統，以2個155毫米火炮彈藥的聯合採購專案。