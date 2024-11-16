2024天光市集暨十大客家精品發表會16日登場，以「挺好的客家市集」為主題，現場聚集超過40家品牌共同展售，以別開生面的方式揭開天光雜貨店多樣化的特色商品。桃園市副市長蘇俊賓說，透過百工百業、農產品及加工品等多元行銷努力，結合專業設計師的創意與地方特色，成功提升產品能見度，期望讓客家產品在民眾生活中逐漸成為日常選擇。

蘇俊賓表示，今年透過客家事務局及客家文化基金會的行銷策略，天光雜貨店的商品銷售表現卓越，預計今年營業額將有機會突破400萬元。辦理天光雜貨店的目的，不單是市集銷售，更是透過結合在地的力量，將專業設計師的創意與地方文化的推廣相結合，讓客家文化透過產品得到更廣泛的認識與行銷。

2024天光市集暨十大客家精品發表會16日登場，以「挺好的客家市集」為主題，現場聚集超過40家品牌共同展售，以別開生面的方式揭開天光雜貨店多樣化的特色商品。（客家局提供／廖姮玥桃園傳真）

2024天光市集暨十大客家精品發表會16日登場，以「挺好的客家市集」為主題，現場聚集超過40家品牌共同展售，以別開生面的方式揭開天光雜貨店多樣化的特色商品。（客家局提供／廖姮玥桃園傳真）

蘇俊賓說，透過「百工百業、農產品及加工品」等多元行銷努力，結合專業設計師的創意與地方特色，天光雜貨店成功提升產品能見度，期望讓客家產品在民眾生活中逐漸成為日常選擇。另外客家文化基金會透過多個計畫，發掘每一個產品背後的故事，讓消費者能夠更了解客家文化的美好與獨特，這些故事不僅是產品的賣點，更是促進客家文化傳承與創新的重要途徑。

桃園市客家文化基金會執行長范姜泰基表示，今年透過多場品牌培力工作坊及市集活動，促進在地客庄品牌的成長，期望透過十大客家精品及精品禮盒的發表，讓更多人認識客家商品的獨特魅力。未來基金會將持續輔導在地客家產業品牌，協助其開拓市場，致力讓天光雜貨店成為桃園客家文化傳承與創新的代表。