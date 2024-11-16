北歐航空14日由瑞典斯德哥爾摩飛往美國邁阿密的SK957航班，飛越北大西洋時在格陵蘭上空遭遇激烈亂流，險象環生。

瑞典北歐航空公司一架從德哥爾摩飛往美國邁阿密的空巴A330班機，周四（14日）起飛後在格陵蘭上空遭遇猛烈亂流，高空陡降逾8000呎，全機尖叫聲此起彼落，物品四散甩飛，有乘客遭拋飛撞擊機艙天花板後重摔，機上乘客254人與1名嬰兒尚未傳出重傷通報。航機掉頭後選擇飛行5小時轉降哥本哈根的決定，引起乘客與專家嚴辭批評與質疑。

綜合英國《每日郵報》、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、飛航新聞網站Simple Flying周五（15日）報導，瑞典北歐航空公司（Scandinavian Airlines，SAS）航班號SK957是斯德哥爾摩飛邁阿密的定期航班，航程約10小時。周四當天午後班機起飛，途經格陵蘭島（Greenland）上空遇劇烈亂流。瑞典乘客索斯塔德（Sammy Solstad）回憶，亂流發生時他被妻子叫醒，接著機身陡降，「我以為我們就要沒命了，隔壁一對男女直接飛撞天花板，女的整個身子拋飛、摔下來時頭部先著地。」

沒繫安全帶 拋飛天花板

索斯塔德說，這名女子根本沒繫安全帶，頭、頸部受嚴重撞擊倒地不起，她的丈夫撞昏過去，安全帶鬆垮垮，「機組員並未離座幫助這位女士，當時狀況很可怕，他們可能嚇壞了」。飛機高度持續快速下降，他決定起身幫忙，把倒地女士抱到座位上繫牢安全帶，「她流了一點血」。

Video shows moment extreme turbulence hit a SAS A330 over Greenland, throwing passengers into the ceiling on a Miami-bound flight which was then forced to turn around and head back to Europe.



A passenger who was on board SAS Flight SK957 said they witnessed at least one person… pic.twitter.com/exuDnDX9eQ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 15, 2024

為何不就近降美加機場？

索斯塔德說，當時距離美國上空只剩1個小時，乘客懇求機組員讓飛機降落在加拿大最近的機場，「機上人人祈禱，希望飛機趕快降落而非在公海空域飛行好幾個鐘頭，因為飛機受損了，而且這位女士頸部受傷」，可是機師接獲返航丹麥指令，因為往美國的成本太高，「大家都很擔心，我們不想搭著一架機師說機身受損的飛機花5小時返航，我認為他（機師）無意詳述此事，因為他未再重複說明」。

「5小時就像5天那麼久」

索斯塔德形容，航機掉頭後仍有輕微亂流，很多人哭泣尖叫，「一點點晃動都讓大家心驚膽戰，不少人都說再也不搭飛機了」，機上很多兒童與老人，「他們很容易心臟病發作」。他強調，飛往丹麥航程亂流較弱，機艙仍瀰漫恐懼氣氛，「擔驚受怕5個小時，感覺像5天那麼久」。

乘客批北歐航空「只在意錢」

索斯塔德在北歐航空於哥本哈根安置旅客的飯店遇見SK957機師之一，「他說他飛了一輩子，這是他經歷過最瘋狂的飛行」。他嚴辭批評北歐航空：「他們只在意錢，不在意乘客。空服員說『我們一向把乘客擺在第一位』，後來卻承認飛機若不掉頭就有可能停飛3星期，他們不想困在那裏。這證實了我的看法。」

SAS flight #SK957 descended 8300 feet (2500 meters) over Greenland at 16:20 UTC. This indicates that the flight was hit by severe turbulence.



The flight is now diverting to Copenhagen. ETA 23:30 local time.https://t.co/SHWFOqIxTN pic.twitter.com/o1Yw9tmolM — Flightradar24 (@flightradar24) November 14, 2024

航班追蹤網站Flightradar24資訊，SK957掉頭時高度3萬6000呎，執飛機型是空中巴士A330-300型，機齡逾9年，2015年9月交付北歐航空，至今年8月31日為止飛行4385趟，飛行時數逾3萬8000小時，最近曾飛往邁阿密、紐約、舊金山。北歐航空倚重空巴廣體客機營運，A330-300有8架，A350-900有4架。

北歐航空：哥本哈根設備最優

北歐航空聲明，遭遇嚴重亂流的航機必須接受詳細檢查，這起事件的安檢無法在美國執行，該公司在哥本哈根機場擁有「進行如此等級事件檢查的最佳設備與人力」，因此讓飛機改降哥本哈根，在寬敞機庫接受技術人員安檢，若飛往邁阿密「將導致航機長時間停飛，後續多個班次取消」。

專家質疑：安全還是方便？

北歐航空這項解釋引起曾任美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）主席的飛安專家蘇瓦特（Robert Sumwalt）質疑SK957何以並未轉降距離最近的機場：「如果飛機的結構完整程度有問題，應該降落距離最近的合適機場。問題來了：航班返航飛往哥本哈根是出於方便考量，還是他們認為這路徑最安全？」

亂流變多 「繫好安全帶」

許多科學家認為氣候變遷可能是劇烈亂流更加常見的因素。2023年刊於《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）的研究報告指出，1979年以來，北大西洋的亂流增加了55%。任職於某家航空公司且經常駕駛途經北大西洋上空航班的機師恩賽特勒（Laura Einsetler）說，每年此時常有較強的亂流，「我們總是盡可能避開這類空域」。要想防止搭機航程因亂流受傷，蘇瓦特老話一句：「有一種方式確實管用，就是繫好安全帶。」