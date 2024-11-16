日本隊16日交手中華隊，總教練井端弘和昨天賽後特別提到陳傑憲、江坤宇有開轟演出，跟季賽表現不同，認為「中華隊跟過去不一樣」，國際賽氛圍可能改變球員，江坤宇也認同，確實以今年成績來看是這樣，但比賽就很難說。

日本隊昨天以6比3扳倒韓國隊，與中華隊同為預賽2勝0敗、並列B組第一，賽後也被問到對中華隊前2戰表現看法，他特別點名在前2戰有開轟演出的陳傑憲、江坤宇，提到他們在職棒賽季中不是屬於長打型的球員，但在國際賽卻有全壘打表現。

看到井端弘和賽後誇讚自己的新聞，江坤宇也覺得很開心，「滿開心的，全壘打剛好有被看到。」他也知道以自己今年例行賽表現，確實不會認為是長打型的球員，「但比賽很難說。」

此役中華隊將碰上日本隊，江坤宇認為心情上確實有比較亢奮，但還是照著平時在做的事情去準備，「很多都是打電動會看到的人，可以一起比賽一定很興奮，相信不管結果如何一定會有所收穫。」

江坤宇也很想從同為游擊手的源田壯亮身上學習一些東西，他也認為，同梯一起打過U18亞青賽的小園海斗進步很多，對他在日職表現很有印象，要向他學習，不過原本最想看的萬波中正，可惜最後沒有打12強。