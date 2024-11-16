波蘭軍隊近日將南韓K2「黑豹」主力坦克（K2 Black Panther）部署在距俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）邊境僅數公里的布拉涅沃（Braniewo），本週六（16）波美拉尼亞機械化師（Pomeranian Mechanised Division）新聞秘書科斯琴斯卡少校（Magdalena Koszczynska）發表聲明指出。這是華沙因應莫斯科因烏克蘭戰爭關係緊張之際，且該國向來對俄採取強硬立場，此舉引起莫斯科安全規劃人員的關注。

據《軍事觀察》（Military Watch）16日報導，波蘭陸軍正迅速接收新一批K2坦克。2022年8月，波蘭與南韓簽署34億美元合約（約新台幣1104億元），採購180輛K2主力坦克，而波蘭國防部計畫共購買近千輛K2，以應對大量淘汰的德國製豹2和俄系T-72坦克，這些舊型坦克已作為援助送往烏克蘭。

In September, at the MSPO2024 fair, a contract will be signed for the purchase of the second tranche of 180 K2 Black Panther tanks for the Polish Army.

It's hoped that these will be K2PL version tanks, i.e. with hard kill APS, RCWS, drone jammer and slightly modified armor.

It… https://t.co/Ug8171weTB pic.twitter.com/MigWT3cUNT — Junsupreme (@RyszardJonski) June 20, 2024

K2坦克被認為是目前北約最先進的主力坦克之一，配備自動裝彈系統，可減少25%人力需求，射速快、燃油效率高、維修需求低，並能以間接射擊模式作為砲兵使用。

其雷達、雷射測距儀與側風感應器提供目標鎖定功能，熱顯像可在9.8公里遠距追蹤目標，毫米波雷達系統則作為飛彈預警系統，並可釋放煙霧彈應對來襲武器。K2預計在性能上被認為超越俄羅斯T-90M與T-80BVM，但可能不及未來新型T-14與改良版T-80。

K2的部署令俄羅斯對加里寧格勒的安全更加擔憂，該飛地已被北約部隊包圍，且與本土隔絕。

波蘭先前於8月起在白俄羅斯邊境兵力增派3倍兵力。同時，波蘭還大量訂購韓製K9自走炮、「天橆」多管火箭系統（K239 Chunmoo）、美製M1族艾布蘭坦克與海馬斯（M142 HIMARS）火箭系統，預計將成為北約內僅次於美國的地面武力。

Intriguing. Polish government officials and Romanian presidents and government officials arrived in Korea today. As you may have guessed, three countries gathered here to talk about defense, economy businesses.

It appears that the Romanian here to confirm, inspect the K2 tank, K9… pic.twitter.com/0hvZW0JGm6 — ハク Mason (@mason_8718) April 22, 2024

另一方面，俄羅斯則透過朝鮮增強飛彈與火炮實力，包括具備非視距攻擊能力的「火箭-4」反坦克飛彈（Bulsae-4），射程為美製標槍飛彈的2.5倍，若大規模部署，將大幅提升俄軍反坦克能力。