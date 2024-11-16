波蘭軍隊近日將南韓K2「黑豹」主力坦克（K2 Black Panther）部署在距俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）邊境僅數公里的布拉涅沃（Braniewo），本週六（16）波美拉尼亞機械化師（Pomeranian Mechanised Division）新聞秘書科斯琴斯卡少校（Magdalena Koszczynska）發表聲明指出。這是華沙因應莫斯科因烏克蘭戰爭關係緊張之際，且該國向來對俄採取強硬立場，此舉引起莫斯科安全規劃人員的關注。
據《軍事觀察》（Military Watch）16日報導，波蘭陸軍正迅速接收新一批K2坦克。2022年8月，波蘭與南韓簽署34億美元合約（約新台幣1104億元），採購180輛K2主力坦克，而波蘭國防部計畫共購買近千輛K2，以應對大量淘汰的德國製豹2和俄系T-72坦克，這些舊型坦克已作為援助送往烏克蘭。
K2坦克被認為是目前北約最先進的主力坦克之一，配備自動裝彈系統，可減少25%人力需求，射速快、燃油效率高、維修需求低，並能以間接射擊模式作為砲兵使用。
其雷達、雷射測距儀與側風感應器提供目標鎖定功能，熱顯像可在9.8公里遠距追蹤目標，毫米波雷達系統則作為飛彈預警系統，並可釋放煙霧彈應對來襲武器。K2預計在性能上被認為超越俄羅斯T-90M與T-80BVM，但可能不及未來新型T-14與改良版T-80。
K2的部署令俄羅斯對加里寧格勒的安全更加擔憂，該飛地已被北約部隊包圍，且與本土隔絕。
波蘭先前於8月起在白俄羅斯邊境兵力增派3倍兵力。同時，波蘭還大量訂購韓製K9自走炮、「天橆」多管火箭系統（K239 Chunmoo）、美製M1族艾布蘭坦克與海馬斯（M142 HIMARS）火箭系統，預計將成為北約內僅次於美國的地面武力。
另一方面，俄羅斯則透過朝鮮增強飛彈與火炮實力，包括具備非視距攻擊能力的「火箭-4」反坦克飛彈（Bulsae-4），射程為美製標槍飛彈的2.5倍，若大規模部署，將大幅提升俄軍反坦克能力。
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