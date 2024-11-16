大陸央視16日報導，中國物流與採購聯合會相關負責人16日在2024年中國物流學術年會上說，目前大陸仍是全球物流需求最大的市場，物流企業群體初具規模，物流業正在從規模速度擴張進入品質效率提升的新階段。

據指出，目前大陸仍是全球物流需求最大的市場。物流企業群體初具規模，A級物流企業超過1萬家，規模以上物流園區超過2700家，「通道＋樞紐＋網路」的運行體系初步形成。新技術新模式新業態不斷湧現，智慧物流引領行業創新發展。

今年前三季，社會物流總費用與GDP的比率為14.1％，較上半年下降0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點，全社會物流成本穩步降低。

中國物流與採購聯合會會長何黎明說明，總體來看，大陸物流業正在從規模速度擴張進入品質效率提升的新階段，迫切需要發展新質生產力，不斷滿足和創造新的需求，通過調結構、促改革，助力有效降低全社會物流成本，推動大陸從物流大國向物流強國加快邁進。

何黎明表示，大陸龐大的物流產業規模是形成新質生產力的重要支撐。近年來，智慧物流新業態蓬勃發展，湧現出一批有代表性的數位物流平台。截至目前，大陸網路貨運平台超過3000家。海量數據和豐富場景優勢顯現，推進數位經濟與實體經濟深度融合。

何黎明稱，利用物流大市場和多場景特點，推動低空無人配送、無人駕駛、物流機器人、產業互聯網、數字供應鏈等新興產業和未來產業有序發展，加強智慧園區、智慧樞紐等物流新型基礎設施改造升級，構築未來發展新優勢。