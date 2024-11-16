每到貓咪繁殖季節，新北動保處常會接獲民眾通報，在街角暗處，發現一窩或走失沒有貓媽媽看護的小貓，動保處會請各動物之家前往救援，由於失去母貓的小貓需要細心照料，且數量過多，需偕同志工協助當「奶貓手」，讓小貓能順利健康長大，並找到幸福的家，動保處表示，民眾如有意願當奶貓代養家庭，歡迎與各動物之家聯繫，一起守護毛寶貝未來。

淡江大學關懷動物社的社員及幹部們，都是熱血好義的青年，每當「奶貓潮」來臨時，常與淡水動物之家合作，將小奶貓迅速地接回，好好的餵養和照顧，並成立了粉絲專頁作為動物的「中途之家」，且使用許多社群軟體宣導，希望藉由網路平台的方式，提高毛寶貝的能見度，讓牠們找到一個幸福的家。

民眾遇到奶貓時會覺得可愛的小奶貓喵喵叫的模樣惹人憐愛，但要伸出援手時，請先仔細觀察別急著帶走，先觀察貓媽媽有沒有在附近，至少遠距離觀察一段時間，是否被貓媽媽拋棄。並協助觀察周遭環境，發現奶貓身處危險地，如馬路邊或快車道的地方，可將奶貓移到安全之地。另外也不要直接碰觸奶貓，建議先套上手套或塑膠袋再行移動，因奶貓沾上人的氣味，容易被貓媽媽拋棄。

動保處表示，民眾進行小奶貓救援時，最好是將母貓和小貓全家一起帶回接受治療與照顧。若發現有未絕育的母貓，可借用誘貓籠執行TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗及原地回置），從源頭管控以減少流浪貓的產生。

新北市有8間動物之家收容許多犬貓，當救援小奶貓時，需要具有照顧經驗民眾，協助照顧奶貓長大，最終幫其尋找一個溫暖的家。歡迎民眾一起報名參加代養家庭行列，把他們當家人照顧，一起共創毛寶貝幸福的未來。如欲了解更多代養資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。