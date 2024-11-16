台積電是否落腳雲林舉棋不定，封測大廠矽品精密工業股份有限公司在中部科學園區虎尾園區的新廠明年6月將營運，將需1500名員工，以工程師、作業員為大宗，除了積極參加雲林縣府的徵才活動，本月起也在斗六火車站出口處設攤，長期招募人才。

矽品公司2022年向中部科學園區虎尾園區承租4.5公頃土地興建新廠，今年底完工，明年6月進機台營運，目前招募人才如火如荼，包括本月起在斗六火車站長期設攤，甚至到市場發傳單。

矽品人資處長李森楠表示，虎尾中科園區廠區是全新的廠房，需要各式各樣人才，從最基礎的線上作業員、設備維修工程師、製程維修工程師及人事行政工作都要招募，高工（職）學歷以上即可。

李森楠說，矽品公司配合國家發展半導體先進封裝，有心在雲林深耕經營，除虎尾中科新廠之外，另在一處科技工業區購買土地擴廠，面積是虎尾中科的2倍大，將需求6000名員工，規模比虎尾中科還大。

雲林是農業大縣，人口長期外流，矽品公司自前年積極徵才以來，也感到「缺工」困難，李森楠呼籲雲林鄉親「不用南漂也不用北漂」，歡迎回鄉加入矽品，半導體產業未來還是國家重要發展產業。

李森楠表示，矽品本月起在斗六火車站長期設攤招募人才，有機會當場面試，各廠之間互相支援招募的人才，操作員、工程師的需求最大，占7、8成，從高中職開始到大學研究所，都是求才孔急，公司將進入雲林縣高職學校提前攬才。

李森楠強調，該公司各職類都有基礎訓練，就算沒有完全經驗或二度就業，有完整的教育訓練下，可以很快可以上線，作業員基礎薪水約3萬5000元，輪大夜班可達6萬元，年薪約60萬元之譜，工程師在百萬之譜，研發技術人才則破百萬。