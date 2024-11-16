2026年台南、高雄市長選舉，民進黨可能人選暗自較勁。似乎國民黨立委羅智強卻認為，民進黨在南部的大本營，已經處於失火狀態了；不只是台南，高雄民心也在改變。

羅智強今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨在南部的大本營，真的已經處於失火狀態了。他前不久去台南幫謝龍介，他要辦台南市國民黨黨部的募款餐會，氣氛非常嗨，大家都準備全力支持謝龍介挑戰下一屆台南市長。他陪市議員蔡宗豪跑行程時，他也感受到民心氛圍在變。民進黨在台南執政將近30年，實在太久了，已經百病叢生、弊案連連，絕對權力使人絕對腐化，台南人是有感的。

羅智強接著表示，官箴最敗壞的就是台南，一大堆光電弊案；開槍也在台南；正副議長賄選案，台南地院判無罪。台南不管是官、商、司法，都已經腐敗到了極點，就是民進黨執政太久。他去台南的感覺是，台南民心真的在改變。

羅智強更指出，不只是台南，高雄民心也在改變。有一句話「高雄無大將，智傑做先鋒」，許智傑在五虎將中算是有趣的，其他的人放得上檯面嗎？國民黨立委柯志恩形象清新，民進黨在高雄、台南兩邊都很麻煩。