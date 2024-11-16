2024年最後一次超級月亮現身夜空。圖為16日凌晨在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙公園拍攝的超級月亮。（新華社）

2024年最後一次超級月亮現身夜空。圖為16日凌晨在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙公園拍攝的超級月亮。（新華社）

新華社報導，11月16日凌晨，農曆十月滿月現身夜空，這是今年第四次、也是最後一次「超級月亮」。

當月球和太陽處於地球兩側，並且月球和太陽的黃經相差180度時，此時被太陽照亮的月面全部朝向地球，被稱為「滿月」，亦稱為「望」。農曆每月十四、十五、十六甚至十七，都是滿月可能出現的日子。

由於月球以橢圓軌道圍繞地球公轉，所以月球和地球之間的距離會有遠近差異。月球離地球最近時的位置稱為「近地點」，最遠時的位置稱為「遠地點」。

「超級月亮並非天文學上的專有名詞，而是指近地點附近滿月，也就是滿月時，月球剛好位於近地點附近。」中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬說。

本次「超級月亮」，滿月時刻出現在16日5時29分，月球過近地點時刻發生在14日19時16分。

「超級月亮」並不罕見，一年少則一兩次，多則三四次。今年共有四次，分別發生在8月20日凌晨、9月18日上午、10月17日晚和11月16日凌晨。如果按照大小「排排站」，10月17日最大，9月18日其次，11月16日第三，8月20日最小。

修立鵬表示，一個西曆年中，通常會有12次或13次滿月，對於普通公眾來說，所謂的「超級月亮」其實並沒什麼特殊的觀測效果，肉眼看上去與其他月分的滿月差別不大。

當月亮剛剛從東方升起時，借助樹木、建築物、山脈等地面上的參照物，肉眼賞月會感覺月亮又大又圓，顏色也略微偏紅；當月亮繼續升高後，顏色會漸漸變成白色或黃白色。

修立鵬說，賞月時，會發現在月亮下方不遠處有一顆亮星很醒目，它就是大名鼎鼎的木星。星月對望，競相輝映，別有韻味。