在高雄經營63年的高爾夫俱樂部（又稱高雄球場），因與高市府陷入租約糾紛，公告將於11月24日停業，讓數百名會員、球場工作人員錯愕，不僅價值百萬會籍恐成壁紙，更有桿弟落淚嘆「不知道下個月怎麼生活」，今日宣布成立自救會，希望守住球場捍衛權益，高雄市府消保官表示，若俱樂部確認停止營業，應盡速依契約辦理退費。

目前高雄球場約有770名會員，與250名工作人員，自救會發言人陳君聖表示，高雄球場占地約60公頃，原是按照公告地價5％的6折，每月5500萬繳納，去年7月開始取消6折要漲到9000萬元，讓俱樂部無力負擔，協商無果直到今年11月8日才來函要求於月底點交歸還土地，時間緊迫讓俱樂部緊急於15日發出停業公告。

高雄球場許多桿弟都在球場工作數十年，可以說球場是桿弟第二個家。（任義宇攝）

高雄球場將於24日停業，能在此打球機會進入倒數，許多球友趕緊到場把握最後時光。（任義宇攝）

高雄高爾夫球俱樂部會員、工作人員成立自救會要捍衛權益，自救會發言人陳君聖希望市府、俱樂部雙方能尋求永續經營之道。（任義宇攝）

陳君聖認為，球場使用過程中雖有被發現農藥不當使用問題，俱樂部積極改善，也希望向市府協調租金問題，尚未凝聚共識市府就發出公告要收回土地，同時抱怨俱樂部陷入租約糾紛後，仍隱瞞事件直到公文來函，才匆匆宣布停業，罔顧會員、球場工作人員權益。

自救會成立現場，也有多達20名桿弟現身，高雄縣桿弟工會理事長林素惠說，球場內桿弟許多都來自弱勢家庭，靠球場為生工作數十年，甚至有13歲做到現在50幾歲，失去球場恐難以維生。還有桿弟激動落淚嘆「不知道下個月怎麼生活」。

有會員透露，今年才剛花300多萬買終生會籍，俱樂部也收了15萬租金，卻突然就要喊停，俱樂部至今沒有提出任何說明；還有打球球友說，特別趕來打可能是最後一場的球賽，說台灣打高球隨環保、水土保持法規的嚴苛，要蓋新球場已幾乎不可能，希望市府能手下留情。

陳君聖說，目前已集結150名會員、球場工作人員籌組自救會，呼籲俱樂部、市府持續溝通尋求球場永續經營之道，否則就要透過訴訟捍衛自身權益。

曾拿下LPGA的職業高爾球選手，身兼高雄球場陪訓教練的鄭美琦說，高雄球場歷史悠久，多年來已培育包含自己、王偉軒在內多達20多名職業選手，至今也有超過20名培訓隊員，是南台灣最具規模的高球選手培訓中心，強調高球已成國家體育選手為國爭光重要項目，若失去高雄球場恐是體育界一大損失。

高雄市府消保官回應，已聯繫俱樂部要求妥善處理會願退費事宜，目前俱樂部會員約有770位，消保官會主動捍衛消費者權益；高雄市工務局則說，該處為水源保護區，於今年8月發現違規使用農藥達24種495罐情節嚴重，且業者拒絕配合調查，已依法開罰並收回球場，將轉型為具休憩、防洪功能的公園。