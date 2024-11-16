竹筍、茶葉、地瓜為南投縣竹山鎮「竹山3寶」，為行銷在地產業，南投縣竹山鎮公所於16日及17日在竹山文化園區舉辦第4屆「鮮筍節筍餐活動」，結合當地社區與特色商家的廚藝，運用在地食材「竹山3寶」入菜，讓民眾品嘗在地好滋味。

為推廣竹筍產業及深入了解竹山文化，竹山鎮公所結合當地社區與特色商家的廚藝，運用在地食材竹山三寶─竹筍、地瓜與茶葉融入竹筍餐宴，推出10道特色佳餚美饌。

南投縣竹山鎮公所16日指出，於16日及17日連續2天，在竹山文化園區舉行第4屆「鮮筍節筍餐活動」，吸引許多老饕們前往品嘗在地好滋味。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

竹山鎮公所指出，這次活動分為2個場次，每個場次限額200人，自10月18日開放報名以來，反應熱烈，秒殺額滿，吸引來自全國各地的民眾前來參與，品嚐鮮筍套餐體驗竹山文化。

竹筍餐宴的10道菜色，包括竹筒飯、筍乾爌肉、醬筍虱目魚、古早味醬筍蛋、竹筍炒肉絲、香菇滷麻竹筍、時令蔬菜、甜龍筍排骨玉米湯、地瓜包及季節水果等，每道菜皆融入獨特的傳統風味，用餐後竹製餐盤及餐具還可帶回家。

活動當天，竹文化園區導覽帶領參與者深入了解竹山文化，並欣賞精緻竹工藝品，另設有4項趣味闖關遊戲：竹博物館尋寶記、超級神射手、竹筍對對碰及竹安農安全標章。這些寓教於樂的遊戲關卡，讓參與者認識竹筍知識及農產標章。此外，還有竹盆栽及竹童玩DIY手作體驗，讓大人小孩盡情參與。

鎮長陳東睦表示，竹筍富含纖維及營養，希望藉由此活動，不僅能活絡地方經濟，也能推廣竹山優質筍農特產，打響竹山觀光產業，提升知名度與能見度，將竹山推向國內外旅遊市場。