桃園新住民培力中心16日舉辦成果發表，有新住民到台灣推廣泰國甜點美食，希望分享家鄉好味道。桃園市長張善政說，新住民是桃園最新的一份子，歡迎新住民加入桃園這個大家庭，成為最有活力的生力軍。

桃園市婦幼發展局表示，新住民培力中心今年開設餐飲實作、網路行銷、觀光餐旅、電腦資訊、美容彩妝、月子照顧等培力課程，也與喜來登飯店、成真咖啡、尊爵天際飯店等合作產業實作。張善政16日出席發表會，也逐一品嘗美食、體驗課程成果。

報名餐飲實作班的林麗如，家鄉在泰國曼谷，來到台灣約10年，林麗如表示，因為想要推廣家鄉的甜點，和大家分享泰國的好味道才開始製作糕點。（賴佑維攝）

其中報名餐飲實作班的林麗如，家鄉在泰國曼谷，來到台灣約10年，林麗如表示，因為想要推廣家鄉的甜點，和大家分享泰國的好味道才開始製作糕點。她也提到，自己販售6、7種甜點，16日成果發表帶去的是香蘭蛋糕、芋頭椰香奶酪，其中香蘭葉是泰國美食常使用的材料，香蘭葉獨特香氣，讓人難忘。至於芋頭椰香奶酪是在台灣學的，是熱賣產品。

林麗如說，自己喜歡做甜點，5、6年前開始嘗試販售，但起初製作的甜點因為太正宗，台灣人不習慣，自己才發現泰國口味甜度太高，因此試著降低甜度。也因為部分食材在台灣難以取得，或是試著找替代品卻失敗。例如台灣雖有種植香蘭葉，但冬天沒有種植。林麗如發揮實驗精神，測試冷凍會不會影響口味，發現味道不變。

林麗如丈夫則說，目前以市集擺攤為主，過去雖有在網路販售，也大受好評，但因為是副業，加班也做不完，只好暫停網路銷售。林麗如也說，過去也開過泰國料理店，但不善經營，報名課程希望學習開實體店面技巧，也希望未來能夠拓展出自己的市場。

婦幼局指出，今日成果發表活動邀請「餐飲實作」、「觀光餐旅」及「月子照顧」的課程學員，製作香蘭蛋糕、絲襪奶茶及營養補血湯等異國美食，讓現場民眾體驗多元的文化風味，會場也設置「美容彩妝」體驗攤位，呈現學員們在彩妝課程中的學習成果，活動並邀請本年度中心創業亮點學員前來設攤，展現出新住民滿滿的活力與創意。靜態展自11月16日展出持續至12月1日，全面呈現學員們的學習成果，讓大眾看見新住民也能在台灣闖出一片自己的天空。