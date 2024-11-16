韓裔男星畢書盡（Bii）在台灣發展多年，近日傳出和前東家「老鷹音樂」老闆李亞明和他的兒子李玉璽鬧翻。還出現一名疑似是他前女友的網友在網路上寫「小說」爆料，內容疑似暗指畢書盡私下醜聞，對此，畢書盡發聲明澄清並喊告。怎料，該網友再次隔空反擊，表示自己手上握有「交往期間的劈腿、動手」證據，並反嗆：「你現在有多否認，真相慢慢浮現的時候你只會更難堪」。

該名女網友再次以黑底白字寫下長文，並針對公司、感情、棄養寵物等內容發表看法。該名網友表示，每個人都有想要保護的人，非常合情合理，「但你保護家人的方式是傷害前公司、前老闆、前同事所有的人」。

感情方面網友認為是否有後悔，或是認為對方是不是真心，都是個人感受，每個人都有表達自己感受的權利。不過她也喊話：「交往期間的劈腿、動手，我也不需要在這邊跟誰證明，如果真的沒發生過，歡迎你採取任何法律手段，人證、對話紀錄都準備好，你不會認為曾經犯過的錯不會留下任何痕跡跟紀錄吧！」貼文最後，網友提醒：「你現在有多否認，真相慢慢浮現的時候你只會更難堪」，並表示希望對方好好專注在音樂上，「與其賣慘還不如思考一下自己的未來」。

網友發文。（圖／翻攝自_minnn07 IG）

回顧整起事件，有網友在網路發文爆黑料，內容直指畢書盡，隨後，畢書盡今（16）日在臉書首度針對傳聞做出說明，表示自己遭到惡意的中傷，「原先寫著純屬虛構的網路文章，也突然指名道姓的攻擊我」，而針對該名爆料網友是不是前女友，畢書盡表示：「我從來不想成為那種分手後，互相指責對方不是的人。所以對於日前網路上所謂『前女友』寫的『小說』，我不做任何評論」。但對於除了傷害他，還傷害他的家人這件事他表示不會再忍讓了。

畢書盡經紀公司也發聲明：「愈來愈多誇張且不實的言論，已經傷害到藝人的名譽，我們將不再容忍退讓，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。籲請網友自重，切勿以訛傳訛，或者任意散佈不實謠言，以免觸法」。如今該名女網友再度發長文反擊，到底事實如何？更讓粉絲好奇關注。

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