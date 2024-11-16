第16屆海峽兩岸茶業博覽會，16日到18日在大陸福建南平武夷山國際會展中心舉行。（主辦方提供）

第16屆海峽兩岸茶業博覽會16日到18日在大陸福建南平舉行，來自大陸各地以及台灣、香港、澳門等中華茶葉文化有關的產業齊聚武夷山，15日陸續進入會場布展陳設，把自己最好的茶葉文化與大家交流切磋，並拓展新的世界茶業文化商機。

此次2024年茶博會的亮點，是來自兩岸三地以及世界各地的茶葉文化相關產業互相交流，以「茶文化」、「茶產業」、「茶科技」3方向為主。室內外展覽展銷部分，在武夷山國際會展中心舉辦，展覽攤位共計2400個，海內外參展企業超過850家。

此次在國際會議中心規畫了茶和食品展區、茶器展區、茶機械展區、六大茶類茗茶館、新茶飲品館等，每一樣都頗具規模以及特色。崇溪山莊舉辦的茶文化研習方面，增進茶農交流以及茶企業間的相互交流學習，增進彼此合作契機。

與此同時，武夷山當地還將開展茶文化相關各項交流活動，包括第6屆海峽兩岸茶文化研習營、兩岸婚姻家庭茶文化研習營、2024年朱子盃海峽兩岸民間鬥茶大賽、2024年茶香兩岸美食嘉年華、海峽兩岸茶園碳匯技術交流會等，各項豐富多彩的交流活動是兩岸茶文化規模之最。

其中，2024年茶香兩岸美食嘉年華保留了每年最受與會民眾以及嘉賓歡迎的人氣美食，即武夷山大紅袍與台灣阿里山紅茶茶葉蛋，兩種不同產區的茶葉蛋令每一位參與活動的人唇齒留香、大飽口福，還有許多武夷山特色的閩北美食，讓大家來體驗。