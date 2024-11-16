陸建成首座FLNG大型浮式天然氣液化裝置。（大陸央視）

大陸央視新聞報導，在中國大陸海事部門3艘海巡艇及9艘大馬力拖輪的全程維護下，11月16日15時30分，大陸首座大型浮式天然氣液化裝置（FLNG）「NGUYA FLNG」輪在江蘇南通順利出塢，這也標誌著由大陸自主建造的最大噸位、最大儲氣量的新型海上浮式天然氣液化裝置基本建成。

據了解，浮式天然氣液化裝置是開發海洋天然氣資源的「利器」。該設施能夠在遠離陸地的海域直接將開採出的天然氣液化並儲存，適用於海上大型氣田的開發，是海洋工程裝備中建造複雜、造價高昂、附加值大的產品之一，被喻為船舶海工行業「皇冠上的新明珠」。

此次出塢的「NGUYA FLNG」輪是為義大利一家企業建造的大型浮式天然氣液化裝置。它垂線間長350米，型寬60米，型深35米。建成後將部署於剛果（布）附近海域，滿負荷狀態下，每天可從附近氣田接收約3.8億立方英尺（約合1076萬立方米）天然氣。目前全球僅有5艘浮式天然氣液化裝置（FLNG）投入營運。