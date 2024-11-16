美國總統當選人川普15日宣布，北達科他州長柏根（Doug Burgum）除了將擔任新政府內政部長外，還將負責領導新設立的國家能源委員會。另傳出，石油業大亨萊特（Chris Wright）有望成為下任能源部部長。

川普在他的Truth Social社交網上發表聲明稱，「柏根將保護我們國家的自然資源，恢復我們令人難以置信的石油和天然氣優勢，讓美國，還有它的能源，再次成為主導，再次偉大！」

川普14日晚就已宣布將提名柏根出任內政部長，他在15日正式敲定這個選擇，並宣布要新設立一個國家能源委員會（National Energy Council），由柏根擔任主席。川普稱，新委員會將由「涉及美國各種能源的許可、生產、生成、分配、監管、運輸的所有部門和機構組成」。

川普在聲明中又說：「我們將繼續推進『Drill, baby, drill』（鑽吧，寶貝，鑽吧），擴大各種形式的能源生產，以發展我們的經濟，並創造高薪工作。」「Drill, baby, drill」是川普熱門的造勢口號，意思是要美國石油商人開足馬力採油。

國家能源委員會主席的職位，類似於拜登政府設立的白宮氣候顧問。在川普承諾要修改他認為阻礙美國能源生產的環境法規的背景下，國家能源委員會負責人將負責協調內政部、環保署和能源部等機構。換言之，柏根將成為「能源沙皇」（energy czar）。

川普表示，作為國家能源委員會主席，柏根也將在白宮國安會議擁有一個席位。

另據英國《金融時報》16日報導，經營頁岩油裂解服務的美國公司「自由能源」（Liberty Energy）執行長萊特（Chris Wright），將出任能源部長，也反映川普主張大量開放鑽油的政策。

按照川普此前的計畫，下任能源部部長將在推動液化天然氣（LNG）出口方面起到關鍵作用。去年，萊特曾猛烈抨擊「氣候危機」、「清潔能源」及「碳污染」等環保用語，一度引發爭議。