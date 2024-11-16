台灣今年屢屢遭遇颱風、地震，今天下午3點01分、3點07分台南麻豆連續發生兩起地震，第一次為規模4.5、第二次為規模3.4，不少民眾表示非常有感。地震專家郭鎧紋表示，震央在台南前緣構造，並曝光未來50年發生規模7地震的機率。

氣象署公布報告，台南市麻豆區下午3點01分發生規模4.5地震，台南最大震度達到4級，地震深度僅11.7公里。隨後在3點07分又發生一起規模3.4地震，台南最大震度達到3級，地震深度10.9公里。

中央氣象署地震測報中心表示，經研判後並非是0403餘震，屬於正常釋放。另據《NOWnews》報導，地震專家郭鎧紋指出，台南麻豆今天兩起地震的震央是發生在台南前緣構造，中央大學「未來50年台灣孕震構造」預估，未來發生規模7.2地震的機率僅為1%，不是太高。

中央大學「未來50年台灣孕震構造」模型。（圖翻攝自中央大學）

據了解，台南前緣構造北起台南市將軍區，往南經七股、安南、中西、安平，最後延伸出海，大致呈南北走向，全長約32.9公里。

另中央氣象署也在臉書公布10月的地震月報，可以發現該月大量地震都集中在宜花等東部地區，嘉義也出現為數不少地震。此次台南麻豆發生地震，也讓當地人相當意外，並表示過去地震發生次數沒有很頻繁。