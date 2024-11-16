香港女星趙雅芝憑藉出眾氣質及精湛演技受到關注，過去演出《楚留香》、《上海灘》、《新白娘子傳奇》等作品紅遍華語地區，近年仍活躍於螢光幕前。昨（15）日適逢她70歲生日，她也在社群曬出一系列慶生美照，擺出一連串少女姿勢，保養狀態令網友看了都驚呆。

趙雅芝15日在微博分享多張慶生照，只見她身穿一襲紅色亮片禮服，站在佈滿白紫色汽球的背景前，時而害羞嘟起小嘴，時而仰頭露出燦笑，充滿少女心的擺拍，顯見她當下非常開心。身邊友人則幫忙拿著蛋糕、花束，做足滿滿儀式感，她也欣喜寫下：「人生如此刻，迎接更美好的下一歲。」

趙雅芝70歲生日曬少女感美照。（圖／微博 趙雅芝）

趙雅芝70歲生日曬少女感美照。（圖／微博 趙雅芝）

另外，網路上還流傳粉絲為她慶生的影片，在無修圖的鏡頭下，她頭戴壽星后冠，穿著桃紅束腰大衣，即使畫上精緻妝容，緊緻臉龐仍不見絲毫細紋，70歲的窈窕身材及凍齡面貌完全展露，當粉絲在演唱慶生歌曲時，她也隨節奏搖曳身姿，表現相當親民。

生日動態曝光後，立刻吸引大批粉絲湧入送上祝福，「趙雅芝優雅氣質，狀態真好呀」、「青春永駐真是太漂亮了，完全看不到皺紋」、「歲月真是對她格外優待啊，看著比我50歲的嬸嬸還年輕」、「脖子皮膚鬆弛了點，但心態很年輕」、「有顏有才，善良低調，無法抗拒的魅力」、「永遠的白娘子生日快樂」、「女神光芒不減，姐姐真是太美了，愛妳」。

現年70歲的趙雅芝在進入演藝圈前曾是空服員，22歲時參加首屆香港小姐獲得第4名後，毅然決然加入演藝圈，便接演許多影視作品，並在《倚天屠龍記》首次以古裝扮相現身，後來又演出不少古裝劇，憑藉《楚留香》、《上海灘》、《新白娘子傳奇》等劇紅遍兩岸三地，如今已出道49年，依然在螢光幕前發光發熱。