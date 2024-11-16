由金門縣政府自辦的全國首案「青年自建住宅」政策，共有270人完成公開登記，其中符合購地自建住宅的青年有195人，今（16）日在縣長陳福海與政風人員見證並全程錄影下，公開於社會福利館順利完成選地順序抽籤作業，正取140人、備取55人，中籤率約七成二。陳福海也安慰備取者與來不及登記的民眾，未來縣府將再評估，視情況推出「二期」、甚至「三期」計畫，讓金門的青年都能擁有自己的家。

建設處說明，「青年自建住宅」政策是縣府在有限的資源之內，給予青年一個安心成家的機會；擁有自己的一間房子，即是培養青年承擔責任的開始，同時也是讓青年留在金門發展的動力和條件。經過2個月的案件受理及審查，計有270案申請案，符合第一優先順序承購之對象有195戶，選地順序抽籤作業完成後，縣府將安排時間帶看各處讓售土地之現況，再依選地順序通知抽籤人辦理選地、簽約及繳款程序。

陳福海表示，有意願購地自建住宅的青年朋友一定很多，然而在縣府土地資源有限的條件下，確實沒辦法滿足所有想買地的青年朋友，所以這次優先照顧已經成家，有養育未成年子女的家庭來申請承購。今天抽籤作業完成後，後續還會有專人帶看土地的程序，會給大家充分的時間來做考慮跟準備，畢竟蓋一棟房子是人生大事，縣府這邊會慎重的處理每一階段的作業，也希望大家都能抽選到自己心中所屬的土地，未來能實現夢想，築起一個溫暖有愛的家。

在所有參與者的配合下，今日的抽籤活動進行的相當順利，現場秩序良好。但抽籤結果總是幾家歡樂幾家愁，抽到選地順位靠前的民眾難掩心中的雀躍，抽到備選順位的民眾，則表示希望縣府未來能夠再釋出更多的土地，讓所有符合資格者都能被照顧到。