朱民沒有具體說明中方可能採取那些報復措施，但他表示，關稅將影響人民幣匯率，也會影響中國對美國國債的需求。
他指出，一旦貿易戰升級對中美來說都將是棘手的事，雙方如果能夠坐下來談談並達成一個協議，則將是一樁好事，因為兩國在經濟上的確具有互補性。
值得注意的是，中國持有約7,750億美元美國國債，為僅次於日本的美國政府第二大外國債權人。
川普在此次大選活動中威脅要將對中國商品徵收的關稅提高至多達60％。分析認為，此舉可能重創中美之間的貿易。
中國人民銀行前副行長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民接受外媒訪問表示，如果美國候任總統川普就職後真的按競選承諾對中國輸美商品徵收60％關稅，在他看來中方將採取反制措施，並將訴諸世界貿易組織（WTO）。
朱民沒有具體說明中方可能採取那些報復措施，但他表示，關稅將影響人民幣匯率，也會影響中國對美國國債的需求。
他指出，一旦貿易戰升級對中美來說都將是棘手的事，雙方如果能夠坐下來談談並達成一個協議，則將是一樁好事，因為兩國在經濟上的確具有互補性。
值得注意的是，中國持有約7,750億美元美國國債，為僅次於日本的美國政府第二大外國債權人。
川普在此次大選活動中威脅要將對中國商品徵收的關稅提高至多達60％。分析認為，此舉可能重創中美之間的貿易。
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