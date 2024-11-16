朱民沒有具體說明中方可能採取那些報復措施，但他表示，關稅將影響人民幣匯率，也會影響中國對美國國債的需求。

他指出，一旦貿易戰升級對中美來說都將是棘手的事，雙方如果能夠坐下來談談並達成一個協議，則將是一樁好事，因為兩國在經濟上的確具有互補性。

值得注意的是，中國持有約7,750億美元美國國債，為僅次於日本的美國政府第二大外國債權人。

川普在此次大選活動中威脅要將對中國商品徵收的關稅提高至多達60％。分析認為，此舉可能重創中美之間的貿易。