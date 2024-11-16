一、全球儲能與電網承諾：承諾到2030年在全球部署1,500GW能源儲存系統，為2022年的六倍以上，並且至2030年新增或翻新2,500萬公里電網。

二、綠色能源承諾：綠色能源區域與廊道：推動綠色能源區域與廊道，將綠色能源產生地域與需求區域相連接，透過發展更大尺度區域和跨區域互聯網，以實現成本效益和安全長距離電力傳輸。

三、氫能宣言：擴大以再生能源、清潔／零排放和低碳產生氫能，逐步替代目前使用無搭配減碳措施之化石燃料。

另，COP 29主席與埃及、意大利、德國、烏干達、阿聯酋和英國提出「巴庫氣候行動倡議」，主要是以「和平、救援與復原」為主題，對於因氣候變遷帶來的不利影響，如水資源短缺、糧食不安全、土地退化、流離失所和生計中斷等的討論。

環境部表示，下週將會辦理線上六場主題講座，包括高科技產業推動淨零、城市轉型氣候調適與防災、綠色成長、碳定價、未來世代、循環經濟等。