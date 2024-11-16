美國穆斯林領袖表示，為了抗議拜登政府對以色列在加薩戰爭及對黎巴嫩攻擊的支持，他們曾支持共和黨的川普。然而，他們對川普內閣人選感到深深失望，例如堅定挺以色列反對加薩停火、反哈瑪斯及真主黨的新任國務卿盧比歐（Marco Rubio）等多位內閣，都不是穆斯林社群樂見的人選。

據《路透社》16日報導，費城投資人喬杜瑞（Rabiul Chowdhury）指出：「川普因我們的支持而當選，但我們對他提名的國務卿及其他人選不滿。」喬杜瑞曾主導賓州的「放棄賀錦麗」（Abandon Harris）運動，並共同創立「穆斯林挺川普」組織（Muslims for Trump）。

穆斯林對川普的支持幫助他贏得密西根州，並可能影響其他搖擺州的勝利。川普提名堅定支持以色列的共和黨參議員盧比歐為國務卿。今年他曾表態不會呼籲加薩停火，並支持以色列摧毀哈瑪斯。

川普還提名前阿肯色州州長赫克比（Mike Huckabee）為駐以色列大使。赫克比支持以色列在約旦河西岸的佔領，認為巴勒斯坦的兩國方案「不可行」。川普還選擇稱聯合國為「反閃米族主義溫床」（cesspool of antisemitism）的共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）擔任駐聯合國大使。

「美國穆斯林參與與賦權網絡」（AMEEN）執行長納扎科（Rexhinaldo Nazarko）表示，穆斯林選民原本期望川普選擇致力於和平的官員，但未看到任何跡象，讓人失望。他認為：「川普內閣似乎充斥著新保守主義者（Neocons）和極度親以色列、支持戰爭的人，這對支持和平和反戰運動是個失敗。」

儘管如此，穆斯林社群仍將持續為停止加薩戰爭發聲。曾擔任明尼蘇達大學教授的薩拉姆（Hassan Abdel Salam）則指出：「我們一直非常懷疑，但現在看來我們的擔憂是對的。」

數位穆斯林與阿拉伯裔川普支持者表示，他們希望川普前代理國家情報總監格瑞尼爾（Richard Grenell）代及與阿拉伯裔領袖會晤的布魯斯（Massad Boulos）能在內閣中發揮作用。