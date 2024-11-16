中國大陸傳出已經為大型水面戰艦興建一個陸基核反應爐原型，為建造核動力航母作準備最明顯的跡象。不過，根據《美國之音》分析，儘管這項發展可以提升中國大陸海軍遠洋能力，但受限於海外缺乏中繼基地，恐難以撼動美國在全球的海上霸權。

根據《美國之音》引述美聯社報導，美國的研究團隊發現大陸四川省樂山市郊區，正在建造一個名為「龍威」的核電項目，專為大型水面艦艇設計，這是中國大陸政府為準備建造核動力航母最明顯的跡象。

前中共海軍中校姚誠接受《美國之音》採訪時表示，四川郊區的基地，為核動力航母做準備的可信度很高，因為中國大陸的核能工業也已經具備建造核動力航母的技術，核動力航母差不多在2030年左右可以問世。

中國大陸第3艘航母福建艦近日開始進行第4次海試。（圖／騰訊網）

中華民國海軍官校正77年班畢業的台灣戰略研究學會秘書長常漢青接受《美國之音》訪問時則認為，中國大陸如果只想在西太平洋活動，使用傳統的常規動力航母其實就已足夠。但是如果想要走向第三島鏈夏威夷附近海域，甚至到美國的東岸，就必須要使用核動力航母。

不過，常漢青也指出，中國大陸不像美國擁有800多個海外基地，可以實施全球戰略與全球打擊。因此，中國大陸如果不建立海外中繼基地的話，目前仍難以撼動美國在全球的海上霸權。