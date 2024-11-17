第29屆聯合國氣候峰會（COP29）正在亞塞拜然首都巴庫舉行，就多項氣候行動關鍵議題展開討論和談判。少林寺方丈釋永信在大會現場呼籲從自身做起，融會禪宗的智慧，攜手並進，共同應對氣候變化這一全球性挑戰。

澎湃新聞報導，釋永信15日在聯合國氣候變化大會信仰館發言稱，禪宗為發展人與自然的和諧關係提供了一種古老而常新的生態智慧，在當下氣候問題中可以發揮積極的作用。「氣候變化的危機實質就是人心的危機，是人類欲望的過度膨脹，在無休止的索取中喪失了自我」。

釋永信指出，他曾在2009年的聯合國氣候大會上呼籲「必須重視科學和工業革命帶來的副作用，珍惜地球這個人類唯一的家園！」但15年來，放眼全球，氣候變化導致的全球氣溫升高，引發了海平面上升、極端天氣增多、生態失衡等一系列的連鎖反應，氣候問題日益嚴峻。

2021年7月20日，少林寺所在的嵩山地區遭遇特大暴雨，3天時間內下了1年的雨，造成嚴重的洪澇災害。「這在當地的歷史上從未有過」，釋永信認為，解決當代氣候變化的方法偏重於汙染治理、技術改造等，長遠來看治標不治本。

「氣候變化究其根源，是由於人類價值觀的偏離和行為方式的不當」，他表示，只有價值觀和發展觀的根本轉變，善待自然，人類才能克服全球性的生態危機，利於氣候系統的穩定，實現永續發展。

釋永信介紹，禪宗是中國佛教在全球影響最大、傳播最廣、發展最成熟的宗派。在解決問題時，禪宗直探心源，直接面對問題的根源。佛教以戒為師，主張簡樸、節儉、自然的生活態度和生活方式。僧眾食素，倡導護生、惜福的理念，和不殺生的慈悲心等，都是一種「心靈環保」。

「在全球性生態危機日益嚴重的今天，人類需要運用禪宗博大精深的正能量，啟迪心智、淨化心靈、服務社會，實現人與自然的和諧相處」，釋永信期望，禪宗智慧以及少林的生活方式，能夠惠及更多的普羅大眾，全球共享少林文化。