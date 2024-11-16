為培養莘莘學子正確法治觀念，法務部持續推動法治教育，不遺餘力，且為讓法治教育紮根校園，透過多元管道深入校園宣導，今年特與教育部共同舉辦「第16屆全國法規資料庫競賽活動」，在將近11萬人次國中、高中職學生熱烈參與下，今（16）日在花漾Hana展演空間隆重舉行頒獎典禮。

法務部長鄭銘謙非常重視此次活動，肯定參與學校師生之用心，指派黃政務次長世杰出席頒獎典禮，與教育部林常務次長騰蛟共同頒獎表揚獲獎師生。

「全國法規資料庫入口網」自2001年4月正式啟用以來，在推動我國法規電子化方面，成效斐然，點閱人數迄今突破13億人次，目前已成為我國法規查詢點閱率最高的入口網站。為普及校園法治觀念，乃進一步藉由競賽活動舉辦，使「全國法規資料庫」成為最佳法治教育教學平臺，讓法治教育向下紮根，培養青年學子法律素養及建立正確法治觀念。

本次活動計有「法規知識王網路闖關競賽」及「全國法規資料庫創意教學競賽」二大競賽，參賽師生人數年年增長，已成為學生自我檢驗法規能力的參考指標，也是關心法規議題的學子們一展長才的舞臺，深獲全國國中及高中職眾多師生熱情的支持及肯定。其中「法規知識王網路闖關競賽」，以各組別答對題數最多且時間最短的前30名國中及高中職學生，於今日上午進行現場決賽，分別評選出國中及高中職學生組競賽成績優異前5名學生，並隨即舉行頒獎典禮公開表揚。

「全國法規資料庫創意教學競賽」，則以「人權法治與性別平等」、「重大修法議題」及「資訊與網路安全」作為本屆教案設計主題。本屆國中組及高中職組共評選出優秀教案作品10件，國中組第一名教案作品，為新北市立新泰國民中學施創譯老師的「法規大解密！詐騙不靠近！」，以反詐騙為主題，並透過解謎遊戲方式引導青少年至「全國法規資料庫」查找相關案例，讓青少年了解詐騙行為樣態。

高中職組第一名教案作品，為臺北市立第一女子高級中學范禎娠老師的「『法』眼識詐，騙局退散」，引導青少年認識詐騙的演進、相關法律及如何利用社交媒體設計懶人包，透過簡潔、易懂的圖文方式，傳達防範金融詐騙的資訊。

此外，為鼓勵及感謝各縣市政府教育局（處）及各學校積極宣導學生參與競賽，活動中特別頒發「推動成效獎」，分別由彰化縣政府教育處、新北市政府教育局、屏東縣政府教育處及金門縣政府教育處等4個機關獲獎；「學校推動成效獎」國中學生組，分別由南山學校財團法人新北市南山高級中學附設國中部、彰化縣立溪湖國民中學、金門縣立金寧國民中小學及新北市立尖山國民中學獲獎；高中職學生組，分別由桃園市私立新興高級中學、高雄市私立樹德高級家事商業職業學校獲獎。

獲獎機關、學校對於法治教育之推廣，均功不可沒。其中金門縣政府已蟬連9屆、屏東縣政府獲頒8屆「縣市政府教育局（處）推動成效獎」殊榮，而高雄市私立樹德高級家事商業職業學校長期對支持法治教育不遺餘力，更連續16年獲得學校推動成效獎，實屬難能可貴，也是積極落實法治教育的最佳典範。

法務部與教育部自2008年起共同舉辦「全國法規資料庫競賽活動」，至今邁入第16屆，各項活動成果豐碩，例如在「法規知識王網路闖關競賽」部分，已累積近192餘萬名之國、高中職學生報名參賽，讓國、高中學生除了可透過法規資料庫競賽檢驗自我法治觀念外，亦可藉由查閱「全國法規資料庫」擁有終身受益的隨身法律知識庫，可謂一舉數得。本部將以各種生動、活潑且實用之方式，持續推動各項法治教育，讓法治觀念深植人心。