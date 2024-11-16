世界棒球12強賽今天（16日）上演中日大戰，民眾們萬分期待這場精采對決。然而1名提早進場的球迷竟看到有老鼠在座位區亂竄，讓他不禁詢問「大巨蛋有老鼠正常嗎？」網友們看到後則紛紛表示，「太誇張了」、「天啊，我要暈了」。

原PO在Threads放出一段影片，畫面中可以看到一隻老鼠在椅子旁邊東奔西跑，像是在躲避他一樣，一層一層的往下跑。原PO對此忍不住驚呼「大巨蛋有老鼠正常嗎？」

網友看到後紛紛留言表示，「天啊，我要暈了」、「太誇張了」、「這區在哪呀？」、「看球的時候遇到鼠鼠會嚇壞」。不過也有民眾認為，「只要有食物的地方就會有老鼠和蟑螂」、「台灣哪裡有沒老鼠的地方？」、「有地下道就有老鼠」。

此外，還有人笑稱「主廚也想來看中日大賽，台灣鼠尚勇」、「不要吵牠，牠在等周杰倫演唱會」、「牠可以聽周杰倫你卻不行」、「熱愛棒球的米奇」、「牠們是伙食部的，只是喜歡看球」。