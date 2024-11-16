金菊競芳！陸10年來最優雜技節目北京展演。（新華社）

金菊競芳！陸10年來最優雜技節目北京展演。（新華社）

金菊競芳！陸10年來最優雜技節目北京展演。（新華社）

金菊競芳！陸10年來最優雜技節目北京展演。（新華社）

金菊競芳！陸10年來最優雜技節目北京展演。（新華社）

中國新聞網 16日報導，中國文學藝術界聯合會、中國雜技家協會主辦，中國文聯雜技藝術中心承辦的「金菊競芳--新時代全國優秀雜技節目展演」14日至15日在北京保利劇院上演。匯聚10年來中國雜技藝術創新創作的最新成果，題材導向強、技巧難度高、結構編排巧、舞台呈現美，其中不乏三年一屆的「中國雜技金菊獎」歷屆獲獎節目中的優秀作品代表。

其中，山東省雜技團《草帽》、遂寧市雜技團《熠熠生輝--頂碗》、中國雜技團有限公司《逐風者·男子集體車技》、內蒙古藝術劇院雜技團《高車踢碗》、上海雜技團有限公司《戰上海--雙人爬竿》、武漢雜技藝術有限責任公司《揚帆追夢·浪船》等雜技節目集驚險奇美於一體，將精湛技藝與傳統文化、民族文化及多種藝術形式要素融合，彰顯了團結拼搏、昂揚向上的雜技精神與雜技藝術創作的新氣象、新高度。

南充市雜技團魔術《邂逅》、重慶雜技藝術團有限責任公司魔術《天女散花》將魔術技巧置於特定情境之中，表演如行雲流水，效果美輪美奐。廣西雜技團有限責任公司滑稽《瘋狂廚師》、南京市雜技團有限公司與天津市雜技團滑稽《博物館驚魂》把民間故事、中外文化元素等納入其中，詼諧幽默，令人捧腹。

演出在青年歌唱家石梅一曲《中國雜技》中落下帷幕。