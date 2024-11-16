韓團GFRIEND成員Yerin（鄭睿隣），睽違10個月再度來台與粉絲見面，她提到，這次特別準備了台灣歌曲的cover，有練習了中文，現場還用中文說起了自己的生日月份「八月」，不過因為發音不太標準，頻頻說成「包月」，可愛的發音讓現場的人都忍不住笑出來，但她自豪表示：「中文老師有說我發音很好！」

明年就是團體出道10週年，她說，希望團體企劃可以好好進行，也計劃發行專輯跟大家能好好見面，而迎來出道10週年，最大的成長是什麼？她也表示，以前在成員中是不太會說話的人，當時都有成員幫忙，現在solo出道三年，已經能跟記者四目相接回答問題。

原本這週台灣會有颱風，是否擔心活動會取消？她透露，其實來台之前就有看氣象預報，來的這天預報一路下雨，我有點像是雨神，而訪問當下外頭也確實在下雨，她笑稱： 「我好像都會把雨帶到各個國家，我應該算是滿有能力的人。」

團員Yuju說過，聽到「時間流逝」的前奏就會想哭，Yerin則說：「我不是很會流眼淚的人，雖然聽歌可以感受到感動，但我不是看到歌詞會哭的人，我是很堅強的人！」對於能夠一年內二度來台，她感動表示，「不知道能這麼快就來，覺得自己能夠遵守約定很開心，希望在未來也能繼續遵守約定」。