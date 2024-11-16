位於澄清湖畔經營63年的高雄高爾夫俱樂部，陷入與市府的租約糾紛，宣布於24日結束營業震撼球界，俱樂部會員、員工籌組自救會希望捍衛球場維護權益，高雄市工務局表示，該球場為市府所有公園用地，且屬於水源保護區，俱樂部於租約到期後違法占用欠繳破億租金，還違規使用農藥情節嚴重，將改建為具防洪、休憩功能大公園。

高雄高爾夫俱樂部成立於1961年，由高雄三大家族之一的陳家所經營，是南台灣歷史最悠久的高球場，占地約60公頃，為標準18洞球場，也是多名職業選手培育搖籃，因此停業消息震撼球界，不僅770名會員數百萬會籍恐成泡影，球場250名員工生計也不保，今天組成自救會希望守護球場捍衛權益。

高雄市工務局表示，球場為市府所有的公園用地，位於澄清湖飲用水源保護區內，租約已明訂嚴禁使用農藥，於去年6月30日租約到期後，與俱樂部協商就水保、公益性問題進行多次協商，但協商未果，且租金也欠繳至今，因此於11月8日函文要求返還土地，並追討占用期間補成金達1億1223萬。

此外，工務局於今年8月發現，具樂部違規使用農藥，共計24種495罐情節嚴重，已明顯違反水保法，包含陶斯松殺蟲劑，還在草皮驗出加保扶、賽扶寧、嘉磷賽、鋅錳乃浦等殘留，恐對人體、生態造成重大傷害，具查進貨量至少有959瓶，且已連續使用超過3年，已依照農業管理法、高雄除草劑自治條例、飲用水條例、水保法等開罰，但業者均拒絕到案說明。

工務局說，國內外高爾夫球場難以避免使用農藥，為守護市民用水安全，加上球場內致宏狀況不佳，將改建為具滯洪功能的休憩公園屆可滯洪量達53萬噸，大幅提升鳥松、鳳山、三民等地防洪能力，並串聯雙湖公園、澄清湖打造384公頃澄清湖大公園，開放廣大市民使用。

高雄綠色協會提出，日本東京都砧公園目前為著名賞櫻景點，鳥類保育成效也有目共睹，前身就是高爾夫球場，期待高雄球場60公頃土地能成為高雄的綠色心臟。

對於市府說法，自救會成員認為，高雄球場已是高爾夫選手重要培育基地，多年來也舉辦多場重要賽事，園區相較北部球場已十分開放，並無限制人員進出，民眾不僅可自由進場觀賽，球場收費也親民，更有免費果嶺供練習使用，市府所指公益性不足不成立，球場也積極改善農藥使用問題，希望市府、俱樂部能持續溝通尋求長久經營球場解決之道。