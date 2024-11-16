第6屆「愛之日常音樂節」16日下午在台中文心森林公園登場，包括萬芳、宇宙人等群星接連開唱到晚間10點，而疾管署副署長羅一鈞也到場獻唱，與台灣公衛學生聯合會合唱《一樣As Usual》，盼藉音樂傳愛，推動愛滋平權，提升大眾對愛滋病的認識。

羅一鈞分享，這首《一樣As Usual》由台灣公衛學生聯合會30多位學生共同創作，更笑稱「這禮拜都在惡補歌詞，連睡夢中都在背歌詞」，強調歌詞非常有含意，希望大家好好聆聽。不僅如此，學生還把「U」藏在歌詞，且反映感染者和醫護等工作者心聲，聽了都會很感動。

第6屆「愛之日常音樂節」16日下午在台中文心森林公園登場，疾管署副署長羅一鈞與台灣公衛學生聯合會獻唱《一樣As Usual》，盼藉音樂傳愛，推動愛滋平權。（潘虹恩攝）

羅一鈞說，他從第4屆起參加此活動，很高興又來推廣愛滋平權，現在的愛滋感染者已跟平凡人一樣，所謂「U=U」意即「測不到就是傳染不出去」，若感染者好好吃藥、穩定控制病毒量到測量不到，傳染給其他人的機率就是零，不用擔心對自己或他人產生影響其他人。

他表示，U=U的觀念在科學界、醫學界已達6、7年歷史，但仍有很多民眾不清楚，希望透過音樂活動和演唱將觀念傳達給民眾，讓大家知道科學的進展已讓愛滋感染到穩定不會影響他人狀況，別再把愛滋感染者當作恐怖的對象，而能當作平凡人來接納、關懷，防治工作也能更順利推展。感謝中山附醫協助舉辦音樂會，讓中部民眾一起來參與。

中山附醫總院長蔡明哲表示，院方致力推動為HIV感染者打造全方位支持系統，今年度更將愛滋病委員會與HIV友善工作小組進行升級整合，從學校端培養正確意識，並加強院內在職訓練及跨科別間的橫向溝通。

中山附醫感染科主任、懷愛協會理事長李原地則說，社會上對HIV感染者仍存在誤解，錯誤觀念不僅加深大眾對感染者的恐懼，也讓感染者承受來自各方面的壓力，希望透過持續的衛教宣導與專業醫護教育訓練，減少社會大眾對HIV感染者的汙名化。