彰化縣二林鎮光復路某民宅16日傍晚5時多傳出命案，年約50歲蔡姓女子疑遭前夫持水果刀砍傷，失血過多無生命跡象，送往二林基督教醫院搶救仍宣告不治。目前警方已逮捕蔡婦前夫，釐清案情中。
彰化縣消防局16日傍晚17時01分獲報，二林鎮華崙里光復路一處住宅緊急救護，立刻出動救護車1輛，消防人員2人到場。救護人員到場發現年約50歲蔡姓女子疑似被刀砍傷，右手兩處有砍傷，失血過多無生命跡樣，經立即給予CPR及AED等急救處置，送往二林基督教醫院，仍宣告不治。警方目前已逮捕蔡婦前夫，正釐清案情中。
彰化縣二林鎮光復路某民宅16日傍晚5時多傳出命案，年約50歲蔡姓女子疑遭前夫持水果刀砍傷，失血過多無生命跡象，送往二林基督教醫院搶救仍宣告不治。目前警方已逮捕蔡婦前夫，釐清案情中。
彰化縣消防局16日傍晚17時01分獲報，二林鎮華崙里光復路一處住宅緊急救護，立刻出動救護車1輛，消防人員2人到場。救護人員到場發現年約50歲蔡姓女子疑似被刀砍傷，右手兩處有砍傷，失血過多無生命跡樣，經立即給予CPR及AED等急救處置，送往二林基督教醫院，仍宣告不治。警方目前已逮捕蔡婦前夫，正釐清案情中。
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