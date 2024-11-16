「113年環境知識競賽」決賽16日在台中逢甲大學舉辦，來自全國各地共440名參賽者齊聚，爭奪環境知識王榮耀，最後由台南市奪下社會組、高中職組雙料冠軍，而國中組、國小組則分別由高雄市、金門縣奪下。環境部政務次長葉俊宏表示，透過競賽盼讓更多人主動認識氣候變遷與淨零排放等環境議題。

這場環境知識競賽由環境部與教育部共同主辦，經過1天激烈賽程，社會組前3名分別由台南市、南投市與嘉義下奪下，高中職組則由台南市囊括1、2名，國中組前3名為高雄市、金門縣及桃園市，國小組則由金門縣、新北市及嘉義縣獲得前3名。

除了正規賽事，今年活動並規畫「環境知識親子組趣味賽」，以及增添競賽趣味性、讓參賽者及親友在競賽開始前預測各組冠軍的「預測抽奬活動」，透過寓教於樂方式傳遞正確環境保護知識，現場氣氛熱絡。

「113年環境知識競賽」決賽16日在台中逢甲大學舉辦，來自全國各地共440名參賽者齊聚，爭奪環境知識王榮耀。（主辦單位提供）

「113年環境知識競賽」決賽16日在台中逢甲大學舉辦，來自全國各地共440名參賽者齊聚，爭奪環境知識王榮耀。（主辦單位提供）

葉俊宏表示，這項競賽已舉辦14年，見證了環境教育的成長與深化，透過競賽盼讓更多人主動認識、瞭解像是氣候變遷與淨零排放等重要的環境議題，這不僅是政府的目標，也是全體國民必須共同努力的方向。

環境部強調，今年競賽雖已結束，但環境教育與環境保護工作仍須大家持續深耕，希望參與者能在生活中實踐綠色行動並影響周遭親友。