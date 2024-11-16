《紐約時報》報導馬斯克密會伊朗駐聯合國大使，引發國際媒體矚目。

美國前總統川普在本屆大選演出「大亨復仇成功記」，近日積極籌組新閣準備重新執政。選前大力為川普抬轎的全球首富馬斯克積極參與新政籌備，不僅獲得川普提名出掌新設的政府效率部為聯邦政府瘦身，也涉及外交事務，地位快速竄升。繼陪同川普與烏克蘭總統澤倫斯基通話之後，美國《紐約時報》引述消息人士說法報導，馬斯克周一（11日）密會伊朗駐聯合國大使。伊朗外交部周六對此斷然否認。

《紐約時報》周四（14日）引述匿名伊朗消息人士說法報導，名下SpaceX公司星鏈服務網遍及全球的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）周一在某個祕密地點見了伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani），會談時間超過1小時。消息人士形容，馬斯克以川普顧問的身分與伊拉瓦尼見面，雙方會晤氣氛「積極」是「好事一樁」。伊拉瓦尼向馬斯克表示，希望美國財政部解除對他的制裁，希望馬斯克讓旗下科技帝國部分業務進駐伊朗。這場會面顯示馬斯克在川普政權的影響力，外交政策尤然，馬斯克在川普新政府地位持續快速上升。

🚨🔊⚡The New York Times reported on November 14, 2024, that Elon #Musk, an advisor to President-elect Donald #Trump, met with #Iran's Ambassador to the United Nations, Amir Saeid #Iravani, in New York. 🇺🇸🤝🇮🇷



According to the article:



🧵 pic.twitter.com/ChlQ0b1kcX — Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) November 15, 2024

報導發布後，川普的政權交接團隊不評論，馬斯克與伊朗駐聯合國使團均未回應。路透社、美聯社周六（16日）引述伊朗國營的伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部當天「斷然」（categorically）否認駐聯合國大使在紐約會見馬斯克。伊朗外交部長發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，斷然否認美國部分媒體報導馬斯克與伊拉瓦尼之間會面的報導之餘，也對美國媒體廣泛報導兩人密會一事頗感驚訝。

美方官員曝密會3大議題

不過，美聯社周六引述美國官員的說法報導，據該官員的外國同僚簡報內容，馬斯克與伊拉瓦尼周一在紐約碰了面。這名不具名官員獲悉這場密會雙方討論了很多議題，最引人注意的是伊朗核計畫、伊朗對於中東地區反以色列團體的支持、美伊關係改善的展望。官員透露，雙方並未做出立即決定，這次會面是出於伊朗人士要求，會面地點並非伊朗駐聯合國代表處。

川普勝選後陸續公布的新閣人事提名名單顯示強烈的親以色列色彩。川普第一任期於2018年退出歐巴馬時期簽定的伊朗核協議，導致伊朗加速發展核武，他還大力施壓他國不要向伊朗採購石油，2020年下令殺害指揮伊朗民兵和代理部隊的將軍蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。川普本次競選期間，多次有消息稱伊朗計畫暗殺川普，川普本人也表示收到死亡威脅。《華爾街日報》周五獨家報導，不具名美國官員稱，伊朗10月14日以書面訊息告訴拜登政府，伊朗並無暗殺川普的計畫，但這份書面保證並無任何伊朗官員簽名。《華爾街日報》稱，川普在競選最後幾天釋出與伊朗和解的訊息。

川普回歸白宮後，勢必要面對美國與伊朗的緊張關係。以馬斯克目前在川普核心圈的地位與活躍程度而言，倘若馬斯克真的與伊拉瓦尼見了面，這代表川普在共和黨保守派強硬路線與美國立場長期親以色列的情況下，願意嚴肅面對美國與伊朗之間的外交關係。