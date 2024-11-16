基隆市知名的李鵠餅店驚傳食安問題，一名網友購買該店的草莓酥，打開包裝後竟發現有完整的蒼蠅鑲嵌在草莓酥內。圖為基隆市衛生局派員稽查。（徐佑昇攝）

基隆市知名的李鵠餅店驚傳食安問題，一名網友購買該店的草莓酥，打開包裝後竟發現有完整的蒼蠅鑲嵌在草莓酥內。圖為店內排隊人潮。（徐佑昇攝）

基隆市知名李鵠餅店驚傳食安問題，顧客表示食品業這種問題難免，有改善還是會繼續購買。（徐佑昇攝）

基隆市知名鳳梨酥餅店李鵠驚傳食安問題，有一名劉姓網友今（16）日在社群上發文表示，他在吃李鵠餅店的草莓酥時，竟然發現整塊草莓酥竟「鑲」了一隻完整的大蒼蠅，氣到貼在社群Threads上，後又被轉載到基隆臉書社團「基隆人日常」，讓網友們紛紛留言開玩笑說「免費蛋白質」、「標本耶」，讓人哭笑不得。

基隆市衛生局獲報後，於下午5時45分派遣食品藥物管理科稽查員前往店家稽查，經過大約1小時多的稽查後，衛生局人員表示有部分須改善項目，例如物品放置地上等情形，但最重要的原料部分並無太大問題，會要求店家改善。

據了解，店家也已經聯繫上劉姓網友，將會處理後續事宜，而原本在「基隆人日常」臉書社團貼文也已被撤下。

記者至現場發現排隊民眾依然絡繹不絕，並未受到貼文影響。訪問現場購買的民眾時，他們對於知名店家出現食安有點驚訝，但民眾大多認為做食品業難免會遇到類似情形，如果不是頻繁出現，有改善的話未來還是會支持。

基隆知名餅店蒼蠅「鑲」餅皮 基衛生局火速稽查