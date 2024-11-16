美國總統當選人川普曾經表示台灣要交保護費，又說台灣偷走美國晶片製造業。川普第2次當選，其外交方法和第一任時會有何不同？川普真的會把台灣賣掉嗎？美國前駐聯合國大使、川普任內最長壽的前國安顧問波頓，11月14日接受范琪斐訪問，節目於今 (16)日播出。

波頓於1948年11月20日出生在美國馬里蘭州的巴爾的摩市工人社區，耶魯大學法學院畢業。1985年-1989年進入美國政府服務，在雷根政府擔任助理司法部長。在小布希時期出任美國常駐聯合國代表，是小布希政府中最硬的鷹派人物。

川普曾在書中提到川普用筆尖和桌子形容台灣和中國大陸，波頓表示，川普想暗示，與中國大陸相比，台灣並不重要，美中關係遠比台灣來得重要，但這是川普第一任的事情。

另外，川普還說，台灣偷走了美國半導體生意，波頓認為，事實上，張忠謀離開德州儀器，因為那邊的人對晶片不感興趣。張忠謀來到台灣，台灣看到此項優勢。這只是再一次證明川普對世界的瞭解不足。

不過，波頓指出，川普近日宣稱台灣將從美國買更多武器，則是件好事。台灣在美國國會和行政部門都有支持，例如盧比歐將擔任國務卿，佛州眾議員麥可華茲出任國家安全顧問。他們都是強力支持台灣的人。

波頓直言，川普就是川普，沒有框架、難以預測，必須不斷提醒他，台灣對於美國及整個東亞的重要性。

范琪斐問道，川普在競選活動中不斷提到台灣必須為國安付更多錢，很多台灣人都感到困惑。這到底是什麼意思？又要多少錢？他在說這些話時，是認真的嗎？

波頓說，川普不夠理解集體防禦聯盟，不懂北約、也不懂雙邊防禦協定。以北約為例，他覺得美國在保護歐洲，歐洲人既沒付錢，美國也沒有任何好處。但從國際關係角度，北約對美國是好的聯盟，美國從盟友中獲益，提升國家安全，盟友也同時受到保障，聯盟價值互相依存。

但川普認為美國做了所有的事情，歐洲拿走所有好出還不付錢。波頓推測，川普對台灣的理解也類似：美國保護台灣，卻什麼也得不到，台灣也不付錢。這讓台灣看起來成為和歐洲、南韓、日本、澳洲一樣的夥伴。明明體系運作良好，川普的解讀卻大錯特錯，因為川普不懂聯盟的概念，這就是為什麼他被說成是「交易型」政治人物。

波頓認為，國際關係和當建商不一樣，不是大樓蓋好收錢交屋，然後進行下一個專案。一個有效的聯盟必須基於長期承諾，但川普就是不能理解這一點。

波頓認為，國際關係和當建商不一樣，不是大樓蓋好收錢交屋，然後進行下一個專案。一個有效的聯盟必須基於長期承諾，但川普就是不能理解這一點。