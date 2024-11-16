世界棒球12強今（16）日晚間上演中日大戰，3萬3千名球迷進場觀賽，現場爆滿，連台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕也到場幫中華隊加油，2人在席間努力吃著章魚燒、銅鑼燒、壽司，希望大家一起伸出「圓」手，幫中華隊集氣、力克日本隊。

全台灣球迷最關注的世界12強中日大戰，16日晚間開打，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕一起現身台北大巨蛋。2人穿上白色球衣，同時發揮創意應援，不只跟上時下流行的吉伊卡哇潮流，也熱情揮舞特製應援棒。除此之外，還特別準備應援食物，希望把好運帶給中華隊。

台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕16日晚間合體共赴大巨蛋，大吃章魚燒、銅鑼燒、壽司，一起幫中華隊加油。（圖／攝自蔣萬安臉書）

蔣萬安特別準備銅鑼燒和章魚小丸子，而這些圓圓的食物其實別有寓意，就是希望大家同時伸出「圓」手，一起來應援中華隊；盧秀燕也拿出日式壽司、大啖美食，期盼中華隊過關斬將、順利前進東京，「我和盧秀燕市長已經把章魚燒、銅鑼燒、壽司都吃光光了，中華隊加油！TW」，社群留言區也同時開放大家集氣。

台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕16日晚間合體共赴大巨蛋，大吃章魚燒、銅鑼燒、壽司，一起幫中華隊加油。（圖／台北市政府提供）

不少粉絲看到粉專貼文，立刻引起共鳴、紛紛湧入留言，「中華隊加油、加油，市長加油、加油」、「加油得分吧」、「市長、我也在大巨蛋～中華隊加油」、「Wish：光的勝利！」、「中華隊加油，兩位市長加油」、「我們也吃完壽司了」、「看的懂的就懂！我也大吃壽司」、「接下來只好處理KIRIN、SAPPORO、ASAHI、ORION、SUNTORY了」、「市長我幫您點一份鍋貼」。