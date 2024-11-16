好倒楣！大陸新疆烏魯木齊市有男子租房，2人簽下租約後，他便開始整理家裡，豈料，竟在家中角落發現1個骨灰罈，嚇得立刻和房東解約，後來才得知原來骨灰罈是前一個房客留下，對此，房東氣得對前房客提告自己的損失。

據《星視頻》報導，近日新疆烏魯木齊市米東區人民法院審理一起案件，去年8月有位成姓房東以1年1.8萬人民幣(約新台幣8萬元)租金，將屋子租給孫姓男子，孫男看了喜歡後，便和房東簽下租約。

當孫男某天在整理屋子時，在某塊角落發現1個舊式的皮箱，他便聯繫房東是否要保留下來，而房東則表示「不要了」，當孫男要將箱子丟棄前，發現箱子很重，打開皮箱的拉鍊後，竟發現皮箱裡放了「骨灰罈」，嚇得孫男立即退租，並要求退租金。

對此，房東表示，由於孫男會退租，是因為前房客劉姓男子留下1個骨灰罈，導致孫男退租的問題，因此，劉男要負責任承擔他的損失，便對劉男提告，求償1萬8千6百元人民幣(約新台幣83433元)。

日前大陸法院做出裁決，由於成姓房東為出租人，應該收回房子的當下，履行驗屋的義務，法官認為成姓房東的損失應自行承擔60%，而劉姓前租客要承擔40%。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「骨灰都不要了，丟棄在別人的房子裡...他要領回來丟棄？ 」、「嚇死人，要房東賠個10萬壓力驚」、「孫男好倒楣」、「房東不檢查前房客走後的房間，前房客還想把骨灰藏起來找後來人壓著，這都是人做的事？」、「房客太倒楣了」、「會不會被人看到商機，把骨灰藏起來」。