臺灣三級棒球實力深厚，U15與U18中華隊2024年國際賽事成績輝煌，於第六屆U15世界盃棒球賽、第十三屆U18亞洲青棒錦標賽各拿下季軍、冠軍，臺灣棒球排名躍升至世界第二名，與墨西哥並列，僅次於日本。中華民國棒球協會理事長辜仲諒為慰勞中華隊，16日下午特別邀請中華隊教練及選手吃牛排，隨後邀請他們到台北大巨蛋觀看由中國信託銀行贊助之世界十二強棒球錦標賽「中日大戰」。

中華隊於本屆世界十二強棒球錦標賽前兩場比賽表現亮眼，擊退強敵韓國、多明尼加。席間為表揚U15與U18中華隊，辜仲諒特別一一頒發中華棒協特製的「Home Run Taiwan」獎牌給球員與教練，也鼓勵U15選手要向U18學長們看齊，繼續努力、全力以赴，加強訓練，除了守備之外，還要加強打擊能力，更勉勵所有球員動腦打球，才可以成為一流的職業選手。辜仲諒也提醒中華隊球員要懂得感恩，在家人、學校、中華棒協以及國家大力支持下，才有機會從小到大打棒球，團結努力、為國爭光。

辜仲諒上任以來，為慰勞中華隊比賽與集訓的辛勞，買單請球員與教練吃牛排、燒肉已成一項長年傳統，2020年親赴臺東探訪第十三屆亞洲青棒錦標賽U18中華培訓隊後，招待球員吃牛排「加菜」、2022年包場餐廳宴請拿下第六屆U12世界盃棒球賽季軍中華小將，履行「牛排吃到飽」的承諾、2023年則是請榮獲第七屆U12世界盃棒球賽亞軍的球員們大啖燒肉和冰淇淋。

今年不少U18亞洲青棒錦標賽中華隊國手都曾於中信盃黑豹旗出賽，包括穀保家商的劉承佑、平鎮高中的哀宥宇、邱立璿及江庭毅。中國信託商業銀行冠名贊助中信盃黑豹旗迄今共十年，去年起中信盃黑豹旗更列入U18青棒國手選拔參考賽事之一，為培育棒球國手重要搖籃。

中國信託是臺灣首家支持五級棒球運動的企業，致力培育優秀球員，今年的中信盃黑豹旗共213支球隊參賽，創下新高。中國信託慈善基金會推動的「愛接棒計畫」則資助24支少棒及青少棒球隊，一圓偏鄉孩子的棒球夢，至今已培養共29名的U12、U15和U18國手。中國信託銀行2014年起支持中信兄弟，促成中信兄弟締造四年來三度封王的榮耀，更長期力挺中華隊征戰世界舞臺，今年再度以行動支持世界十二強棒球錦標賽，號召全民為中華隊加油。