總統賴清德今（16）出席「TEEN TAIWAN青春世代白皮書」總統與青年論壇，與來自全國的高中生對談，討論關於教育平權、認知作戰、睡眠不足、AI教育等議題。賴清德肯定年輕人的創意與對台灣社會的關心，政府會持續關注對於弱勢的照顧，也肯定新加坡取消考試排名的做法，會請教育部研究看看。

聖心女中關心高等和技職教育中的相對弱勢群體。他們肯定政府的各種補助，減輕學生負擔；但希望政府正視對技職教育的投資不足。也以身障者的需求為例指出，因學生的訴求沒被聽見，而做出與現實需求有落差的無障礙環境。

賴清德肯定聖心女中學生具有愛的精神。他自己也認為普通、技職教育要並重，以當初與吳寶春對談提及，領有證照的新人到職後還需要重新教過，顯示技職教育有落差。因此現在的技職教育引入業師、類生產線等制度，並鼓勵參賽；政府還用奧運的規格，歡迎技職比賽的獲獎者。對於弱勢的照顧，賴清德同意這是與時俱進的，政府會持續關注他們在生活上的不足。

蘭陽女中從文化產業關切中國對台灣的認知作戰與滲透。他們指出，中國用語、思想，已透過網路、演藝人士滲透進台灣的生活；包括使用中國軟體就必須自稱來自「中國台灣」，網路上充斥中國用語及簡體字。中國還透過降低錄取門檻、設立青創基地、提供工作補貼等方式，吸引台灣青年赴中。學生們憂心台灣的技術、人才外流，逐步喪失現有的半導體優勢。希望政府能配合社群網路的審查機制，讓青少年選擇是否接收來自中國的訊息；也肯定國安局網站有設立媒體識讀的專區，但普及率卻偏低。期待政府在面對文化產業遭滲透的現況，能更積極因應。

賴清德對此肯定，宜蘭是台灣的民主聖地，聽到蘭陽女中談到台灣的民主韌性，讓他很驚喜。對於滲透、認知戰，賴清德指出，政府已經推出打詐四法、「反滲透法」、「國安法」，對於識別假消息，除了政府機關，也與民間單位合作。他強調，這一切的根源在於中國併吞台灣的目標不會改變，所以總統府成立全社會防衛韌性委員會，平常從事防災、救災，必要時也能發揮社會韌性，共同抵禦侵略。

台北市建國高中則直言，上高中後明顯感受到睡眠不足，睡眠品質也大幅下降。事實上，台灣高中生有88.9％每日睡不滿8小時，平均睡眠時間僅6.9小時；這不只低於西方國家，也低於亞洲國家平均。主因來自教育制度、補習文化，韓國對此限制補習時間不得超過晚上10時；新加坡更是取消考試排名制度。學生們希望政府減少上課時間、減少考試次數、推廣多樣化學習、管制補習班等。

建中出身的賴清德認為，這就是建中風格的問題，大處著眼，小處著手，從最基本的睡眠談起。他認同學弟們的想法，回憶當初就讀成大醫學系時首次看成績時，非常驚喜是用密碼來呈現，所以大家只知道自己的成績。會請教育部研究學生們的建議。

嘉義縣竹崎高中則是展示如何應用AI於美術教育。學生們理解到，AI將是一種創作形式，但很多創作媒材、形式，乃至於情感，AI仍難以取代。利用AI，學生能探討創作的多樣性與效率，但也引發對於藝術原創性、倫理、版權的思考。期待政府盡速制訂AI相關法規，讓多元創作能得到尊重與保護。

賴清德對此表示，未來一定會走向全面智慧化的生活。但要特別注意AI所產生的倫理道德、數位民主等問題。倫理道德是利用AI進行假影像、侵犯隱私、人身攻擊等。數位民主是要讓每個人都有機會、每個人民都能掌握AI，未來不會用AI就像現在不會用電腦一樣，務必要想辦法降低數位民主對社會的衝擊。