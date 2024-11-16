「亞太經濟合作」（APEC）會議正於秘魯展開，多國領導人街前往與會，並於場邊會晤。新加坡總理黃循財15日也與中共領導人習近平會晤，會後中方稱「新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。」外交部經查證後確認星國未表達此言論，譴責中國再次未經他國同意即代為發表不實涉台言論，是錯誤陳述他國立場的累犯。

外交部晚間發布新聞稿指出，新加坡總理黃循財15日在秘魯APEC場邊會晤習近平。會後中方對外宣稱：「新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。」

外交部經向新方查證，新加坡政府並未表達此等言論，中方說法顯非事實。

外交部譴責，中國除再次未經他國同意即代為發表不實涉台言論外，更是錯誤陳述他國立場的累犯，其意圖就是要混淆國際視聽。針對中國政府一再於國際社會散佈貶抑我國主權的不實謬論及謊言，外交部予以嚴正譴責與駁斥，並呼籲國際社會共同譴責中國此種片面且蓄意破壞區域和平穩定的霸凌作法。